Naike Rivelli, 46 anni, è la primogenita di Ornella Muti. Come la madre, anche Naike ha intrapreso la carriera da attrice, ma non solo. Oltre a essere una cantante, infatti, la Rivelli è famosa per la sua pagina Instagram: con uno stile provocante, la figlia della Muti è sempre al centro dell’attenzione e, non raramente, nel mirino delle critiche.

Naike Rivelli: i primi passi da attrice

Classe 1974, Naike Rivelli è nata il 10 ottobre a Monaco di Baviera. La sua carriera cinematografica per lei è iniziata molto presto: a 8 anni figurava già accanto alla madre Ornella Muti nel film Bonnie e Clyde all’italiana di Steno.

Il lavoro da attrice vero e proprio è partito, però, qualche anno dopo, nel 1990.

Al tempo Naike aveva 16 anni ed è stata scelta dal regista Ettore Scola per recitare ne Il viaggio di Capitan Fracassa. Sul set, oltre alla madre, figurava anche Massimo Troisi. Negli anni successivi ha portato avanti alcune collaborazioni cinematografiche tra cui quella con Carlo Vanzina nel film South Kensington e quella con Luca Miniero nella fortunata pellicola Benvenuti al Sud.

La televisione, la musica e i reality

Nel 1999 Naike si è spostata sul piccolo schermo facendo capolino nella conduzione di Paperissima Sprint. La televisione l’ha vista recitare anche a fianco di Gérard Depardieu nella miniserie Il conte di Montecristo. Il primo decennio del 2000 ha avvicinato Naike alla musica: nel 2010 ha esordito come cantante con lo pseudonimo di Nayked.

Al singolo I Like Men è seguito il primo album dell’artista Metamorphose Me. Ma la carta vincente di Naike sono stati i reality. Nel 2005 è stata infatti concorrente nel reality di Rai 1 Il ristorante e nel 2015, con lo zaino in spalla, ha affrontato la sfida di Pechino Express in coppia con il fratellastro Andrea Fachinetti.

Il padre sconosciuto di Naike

Come si è detto, Naike è figlia dell’attrice romana Ornella Muti, da cui ha ereditato il cognome originale (Rivelli, appunto). L’identità del padre è tuttavia sconosciuta. P

er anni ha frequentato il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermúdez de Castro nella convinzione che fosse suo padre. I due però hanno scoperto di non aver alcun legame di sangue in seguito a un test del DNA richiesto dal produttore stesso.

Ornella Muti, d’altro canto, ha dichiarato di non conoscere l’identità del padre.

Vita privata: il figlio Akash e il matrimonio

Naike Rivelli è stata spesso al centro del gossip per via della sua turbolenta vita privata. Nel 1996 ha dato alla luce il primo figlio, Akash nato da una breve relazione con Cristian Cetorelli.

Akash, che è molto legato alla madre, si è trasferito negli Stati Uniti per proseguire gli studi universitari. Poco dopo la nascita del primogenito, nel 2002 la Rivelli si è sposata con l’attore tedesco Manou Lubowski, ma è stato un matrimonio flash: dopo 9 mesi la separazione e, nel 2008, il divorzio.

La storia con Yari Carrisi e l’aborto

Durante la partecipazione a Pechino Express, Naike ha conosciuto Yari Carrisi, anche lui concorrente quell’anno. L’attrice ha dovuto abbandonare il programma in anticipo perché incinta: nel corso della permanenza nel reality, infatti, non solo era scoppiato l’amore con il figlio di Al Bano, ma era stato anche concepito un figlio.

Tornata in Italia, però, Naike Rivelli ha dovuto affrontare un aborto spontaneo. La relazione tra i due concorrenti è poi finita, nonostante Yari abbia recentemente rilasciato alcune dichiarazioni “hot” sulla storia d’amore.

Il rapporto con mamma Ornella e il coming out

Se la vita amorosa di Naike è stata travagliata, l’attrice può sempre contare sulla mamma. Ornella Muti è rimasta incinta di Naike quando aveva solo 19 anni e il loro rapporto sembra più un’amicizia che un legame madre-figlia. Unite anche nel lavoro, per cui spesso recitano insieme, la Muti non si tira indietro quando si tratta di difendere la figlia.

Si presta spesso, inoltre, ad apparire sul profilo Instagram di Naike. Nel 2010 la Rivelli ha rivelato di essere bisessuale, facendo coming out durante un’intervista rilasciata a Federica Panicucci.

Anche in questo caso si è confermato il sostegno da parte della madre che, aveva detto Naike: “Sa tutto di me conosce le mie esperienze e vuole che io sia felice e serena”.

Naike Rivelli e la mamma Ornella Muti su Instagram

