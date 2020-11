Andrea Fachinetti, figlio di Ornella Muti e Federico Fachinetti, è il più piccolo degli eredi dell’attrice italiana. Come la mamma, ama molto recitare, e grazie al suo bell’aspetto è stato anche modello per Armani. Il 32enne, però, ha un’altra grande passione che ha deciso di coltivare negli ultimi tempi.

Andrea Fachinetti: biografia, età, carriera

Ben più riservato della sorella Naike Rivelli (figlia di una precedente misteriosa relazione della Muti), Andrea è nato a Roma, ed è lì che vive ancora oggi. Ha 32 anni ed è stato un attore e modello di un certo successo.

Ha anche un’altra sorella, Carolina, anche lei figlia di Federico Fachinetti.

Andrea non è stato solo sulle passerelle dell’alta moda. Ha partecipato a produzioni del calibro di Genitori e Figli: agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi, in cui interpretava il figlio di Michele Placido e Margherita Buy. È noto anche per essere apparso ne I Medici e in Scusa ma ti chiamo amore.

L’avventura a Pechino Express

A dirla tutta, però, il grande pubblico conosce Andrea Fachinetti soprattutto per la sua partecipazione a Pechino Express al fianco della sorella Naike.

Nel corso dell’adventure-game, infatti, i due sono stati in coppia col nome di #Fratellosorella.

La sua vera passione, però, è un’altra. Il ragazzo, infatti, vorrebbe diventare regista, e nonostante avesse iniziato a studiare Economia alla LUISS di Roma ha poi abbandonato gli studi per seguire il suo cuore. Così, con l’appoggio della Muti, si è trasferito in America, dove ha studiato alla New York Film Academy.

Andrea Fachinetti: ecco chi è la fidanzata

In fatto di sentimenti, Andrea Fachinetti pare sia particolarmente legato a una donna di nome Carol.

Con lei appare in diverse foto sui social, dove condividono le loro fughe d’amore in giro per il mondo.

I due, inoltre, condividono un’altra passione: quella per le arrampicate. Così, insieme a scatti con baci e paesaggi romantici, la coppia si ritrae momenti divertenti delle loro esperienze nella natura, o video delle loro challenge a tema sportivo.

Ornella Muti: “Abbiamo riscoperto la centralità della famiglia”

Andrea è estremamente legato ai suoi familiari. Spesso condivide foto coi nipotini, con i quali è felice di passare il tempo.

Per la famiglia di Ornella Muti, però, questo non è stato un periodo felice.

Dopo aver perso il genero a febbraio di quest’anno, purtroppo è morta anche la madre dell’attrice romana.

Ospite a Oggi è un altro giorno, la Muti ha raccontato: “Il dolore più grande è stato vedere mia figlia Carolina stare male. Il suo compagno è andato via a causa di una terribile malattia”.

L’attrice ha parlato di come questa esperienza abbia cambiato tutti i membri della famiglia. “In quei giorni abbiamo riscoperto la centralità della famiglia, abbiamo compreso che ognuno avrebbe sempre potuto contare sull’altro”.

Un’esperienza difficile, seguita poi dall’addio a mamma Ilse.

Sempre durante la trasmissione di Serena Bortone, l’attrice aveva raccontato: “È come se fosse andata via una parte di me, era il nostro perno. Quella di non essere più figlia è una strana sensazione, ma rimangono i suoi insegnamenti di cui vado orgogliosa e, proprio grazie a quelli, è come se fosse ancora qui”.

