Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati. Di nuovo. Sfortunatamente per la cantante, la sua relazione col manager ha assunto ancor di più i contorni di una telenovela, chiusa (forse) oggi con il nuovo post con cui Andrea Di Carlo sembra lasciare Rosalba Pippa. Gli ultimi mesi tra i due sono stati un tira e molla continuo, tra allontanamenti definitivi e riavvicinamenti fugaci: sarà l’epilogo?

Andrea Di Carlo lascia Arisa: il post su Instagram per dire addio

Due mesi turbolenti per Arisa, che da quando si è lasciata andare a Domenica In ha vissuto un’altalena di emozioni, non sempre positive, per la relazione con Andrea Di Carlo.

I due si sarebbero dovuti sposare a settembre, ma l’ultimo post Instagram di lui sembra allontanare definitivamente questa possibilità. Di Carlo ha condivise il poste del film La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo, scrivendo: “In senso metaforico i numeri primi rimandano alla solitudine, in quanto sono quei numeri che sono divisibili solo per se stessi e per zero, ossia che non hanno relazioni con altri che non con se stessi e con il nulla“.

Tutto è un pretesto per arrivare al punto e parlare di Arisa: “Per una star è facile sentirsi un numero primo, ed io non posso biasimare nessuno ne giudicare.

[…] Spero di trovare prima o poi un vero numero primo che abbia la forza e l’audacia di mettere la relazione al primo posto“. E conclude: “Ho letto di me, ho letto di noi. Lei è un numero primo io no. Cerca di essere felice, Arisa, provaci ora ma senza di me. Buona vita“.

Il post di Andrea Di Carlo con cui lascia Arisa

Arisa lasciata da Andrea Di Carlo: gli ultimi due mesi della coppia

Quella tra Arisa e Andrea Di Carlo è una storia che, negli ultimi due mesi, ha nutrito le pagine rosa dei rotocalchi. Il matrimonio era previsto a settembre, ma da Mara Venier la cantante si era sfogata.

Era seguita una risposta di lui, lo stesso che sembrava averla lasciata già una prima volta giustificandosi col fatto che la notorietà di lei metteva in ombra la loro relazione. Nelle ultime settimane, si è parlato anche di un weekend di fuoco, fatto di liti e il definitivo addio al matrimonio.

Pochi giorni fa, però, le foto di Arisa che sembravano aver spazzato via le nubi di una crisi (l’ennesima) tra di due: baci e quel “Noi“ che, ora, non esiste più. Andrea Di Carlo, col suo paragone, sembra ripetere ancora come Arisa sia troppo concentrata su se stessa e che, per questo, il manager abbia deciso di troncare la loro storia.

Almeno fino alla prossima smentita.