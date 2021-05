Arisa e Andrea Di Carlo, weekend di fuoco ed epilogo burrascoso: relazione al capolinea, salta il matrimonio

L’amore folle, poi la proposta di matrimonio, la delusione e la rabbia di lui sui social, il crollo emotivo di lei a Domenica In e poi di nuovo l’amore, il ritorno di una fiamma che non ha avuto il tempo di spegnersi prima di oggi, ove al centro del gossip c’è per l’ennesima volta la rottura: sembra non sia da fare il matrimonio tra Andrea Di Carlo e la cantante Arisa, gli ultimi rumors.

Arisa e Andrea Di Carlo: è tutto finito, il gossip

Non basta più dire “Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati”: giunti a questo punto bisogna necessariamente aggiungere un “di nuovo”. Ed è così che fa Alfonso Signorini nelle sue pillole di gossip dove rivela al pubblico come ci sia nuovamente del malumore tra la cantante il manager, una maretta disattesa alla luce di quello che sembrava essere già di per sé un inaspettato ritorno di fiamma.

L’amore, l’allontanamento, il ritorno di fiamma e la definitiva rottura

Ricorderanno tutti il crollo emotivo di Arisa in quel di Domenica In quando parlando del fidanzato Di Carlo si era sciolta in lacrime di difficile interpretazione e che per quanto le parole smentissero la crisi, tutto sembrava confermarla. Poi l’amareggiato contraccolpo di Di Carlo, un lungo sfogo su Instagram che poneva tutti i puntini sulle “i” alla loro definitiva rottura.

E ancora, a seguire, le accuse della cantante verso l’ormai ex reo di aver azzardatamente accelerato i tempi e le confessioni sul passato di Andrea Di Carlo: “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo ma la cosa non mi ha fatto paura“, aveva dichiarato la cantante a IoDonna.

L’addio: saltato il matrimonio previsto a settembre

Sul finale quello che sembrava essere un riavvicinamento, un vero ritorno di fiamma che però ora trova di nuovo naufragio sulle prime pagine del gossip: a rivelarlo è Signorini che sulle pagine di Chi racconta di weekend di fuoco tra Arisa e Di Carlo con litigate furibonde che avrebbero poi trovato epilogo con il definitivo allontanamento e l’annullamento del matrimonio tra i due previsto per il prossimo 2 settembre.