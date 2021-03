Si aveva già avuto qualche sentore durante la scorsa puntata di Domenica In, ma ora è ufficiale: tra Arisa e il fidanzato, il manager Andrea Di Carlo, è finita.

Lo rivela lui in un’intervista al settimanale Oggi e in un post su Instagram.

Arisa e quelle lacrime da Mara Venier

Pare che sia stato proprio il pianto di Arisa a Domenica In ad aver scatenato la rabbia di Di Carlo. Come confessa lui stesso al settimanale Oggi, “hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. […] Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato.

Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato”.

Sembra che le cose siano peggiorate ulteriormente proprio domenica sera, quando, come spiega Di Carlo, Arisa è andata a dormire da lui per poi andarsene alle 2.30 “con la scusa dei cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura”. Qui la rabbia e la delusione del manager traboccano: “Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”.

La rabbia di Di Carlo: salta il matrimonio, l’annuncio su Instagram

Insomma, un fulmine a ciel sereno, dato che la coppia sembrava felicissima e si vociferava addirittura di un matrimonio prossimo tra i due.

E le parole del manager sulla rivista confermano queste voci: “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma”.

E ancora, ma questa volta su Instagram: “Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso? Avrei risposto: lei, anziché delle lenzuola profumate”. Ma Andrea Di Carlo non accetta che Arisa non parli di lui in pubblico: “Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea”, sostiene su Instagram.

E su Oggi si sfoga: “Tra me e Arisa è finita. Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”.

La rottura è ufficiale: lo sfogo di Andrea Di Carlo in pubblico

Il manager ribadisce la sua decisione nell’interrompere la storia con la cantante anche su Instagram. Riprendendo le affermazioni di Arisa a Domenica In sulla sua fede, Di Carlo ribadisce: “Sì anche io credo in Dio, ma esiste anche l’autodeterminazione nella vita che è quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni.

[…]. L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. #nessumatrimonio. The end”. Una determinazione che non lascia adito a dubbi.