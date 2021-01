Dopo la presunta data delle nozze, spuntano nuovi dettagli sulla storia d’amore fra la cantante Arisa e il manager delle star Andrea Di Carlo. La cantante è sempre più impegnata nell’ultimo periodo, ma un suo selfie in un raro momento di pausa dal lavoro, lascia intravedere un dettaglio niente male: un anello di brillanti.

A giudicare dalle caratteristiche, il gioiello potrebbe proprio essere quello più desiderato da chi sogna il matrimonio. Non un anello qualsiasi, dunque, ma l’anello di fidanzamento?

Un periodo d’oro per Arisa

Gli ultimi mesi sono stati davvero colmi di novità per Arisa.

Dopo aver diffuso importantissimi messaggi di body positive durante il periodo estivo, la cantante si è lanciata in una nuovissima avventura divenendo una dei coach del talent show Amici.

Anche il suo look è andato incontro a frizzanti novità: il taglio corto con frangetta, postato con orgoglio su Instagram ha incontrato l’approvazione di tutti i suoi follower. Notizie recenti poi, fanno comprendere come la scalata di Arisa verso il successo non sembra proprio volersi arrestare. Quest’estate la cantante aveva espresso il grande sogno di partecipare nuovamente al Festival di Sanremo, puntando al successo europeo.

Il suo desiderio sembrerebbe proprio essere stato esaudito: tra poco più di un mese Arisa salirà sul palco dell’Ariston per la categoria big (incertezze momentanee sul festival permettendo).

L’amore per Andrea

La cantante di Sincerità, però, non sta vivendo questo meraviglioso momento da sola. Da un po’ di tempo, infatti, al suo fianco sembrerebbe esserci un uomo. Lui si chiama Andrea Di Carlo, lavora come manager per le star ed è molto vicino ad Arisa già da qualche mese. Dopo aver cercato invano di nascondere la loro relazione, la donna ha deciso di renderla ufficiale e sul settimanale Chi è addirittura spuntata la data delle future nozze.

Le notizie, però, non sembrano teminare mai e il profumo di fiori d’arancio si fa ancora più intenso, grazie a un nuovo dettaglio emerso in questi giorni.

Arisa e Andrea Di Carlo: l’amore via social

Udite le notizie sulla love story di Arisa e Andrea Di Carlo, i fan della coppia si sono messi alla ricerca di dettagli sulla loro relazione, concentrandosi soprattutto sull’attività dei loro profili Instagram.

Fra i due, Di Carlo è sicuramente quello che più lascia spazio ai momenti di coppia. Per il suo ultimo post, infatti, il manager ha scelto un selfie in compagnia della coach di Amici e anche l’immagine del suo profilo lo vede coinvolto in un tenero bacio con la donna.

Arisa e Andrea Di Carlo in un selfie postato sul profilo Instagram del manager

Fonte: Instagram

Arisa, invece, sembra essere più riservata, come dimostra la totale assenza di fotografie in compagnia del fidanzato. Proprio una storia postata dalla cantante negli scorsi giorni, però, ha scatenato i gossip sul suo matrimonio.

Il selfie di Arisa: pigiama, vestaglia e anello da capogiro

Lo scorso weekend, Arisa ha postato una storia su Instragram, approfittando di un momento di riposo in casa. “Buona domenica dal gabibbo rosa” ha scritto la cantante di origini genovesi, in commento al selfie che la ritraeva in pigiama e con una vestaglia di colore rosa, per l’appunto. A destare l’interesse dei fan, però, non è stato il suo abbigliamento casalingo, né il volto struccato da giornata di riposo, ma un prezioso gioiello fra le sue mani.

L’anello in bella mostra

Arisa ha infatti posato con una mano in bella mostra, a fare il segno dell’”ok” verso l’obiettivo e proprio sull’anulare splendeva, ben evidente, un anello di brillanti.

Fra coloro che non si sono lasciati perdere questo dettaglio c’è stata anche la redazione del settimanale Chi. Il magazine ha, infatti, avanzato l’ipotesi che quell’anello sia il segno di una promessa di nozze da parte di Di Carlo. Questo gioiello sembrerebbe essere nuovo nella collezione di Arisa, che non l’aveva mai mostrato prima di questa occasione. Non si esclude la possibilità che si tratti di un auto-regalo o di un anello ricevuto per altre motivazioni, ma il momento potrebbe essere quello giusto per pensare al fidanzamento.

L’anello mostrato da Arisa e catturato dall’occhio lungo del settimanale Chi.

Arisa in abito bianco

La notizia potrebbe quindi confermare le voci sul loro imminente matrimonio, anche se ad oggi Arisa non ha ancora ammesso di stare per compiere il grande passo. D’altronde non c’è da stupirsi, la cantante ama essere riservata e forse sarà Di Carlo a svelare, ancora una volta, la bellissima novità di coppia. Considerata la recente nascita del loro amore, un passo così grande potrebbe forse sembrare affrettato, ma si inserirebbe alla perfezione nella recente collezione di successi della cantante.

Approfondisci

Chi è Arisa: la due volte vincitrice del Festival di Sanremo nuovamente tra i 26 big

GF Vip, Cristiano Malgioglio riceve il suo regalo: la sorpresa dell’amica Arisa

Maria De Filippi racconta il motivo dietro il rifiuto dato da Amici ad Arisa