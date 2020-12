Chi la segue da tempo non potrà non ricordare la sua prima apparizione al Festival di Sanremo, nel 2009, quando con la sua dolcezza e il suo stile bon ton conquistò il pubblico cantando Sincerità. Da allora ne è passato di tempo: Arisa ha abbandonato gli occhiali spessi con la montatura scura, il rossetto scarlatto e anche la sua apparente ingenuità ha lasciato spazio a nuovi lati del suo carattere.

Negli anni, la cantante genovese ha condiviso con i fan gioie e dolori della sua quotidianità, scegliendo di mostrarsi per quella che è.

Ha sempre detto molto poco, invece, sulla sua vita sentimentale, accennando raramente a qualche dettaglio sui suoi fidanzati. Eppure, recentemente, ben due uomini hanno deciso di “parlarne” al posto suo.

Arisa: i social per parlare ai fan

Negli ultimi anni, Arisa ha dato dimostrazione di grande forza, scegliendo di farsi portatrice di alcuni importantissimi messaggi. Circa un anno e mezzo fa, infatti, la cantante ha condiviso con i suoi follower il racconto di un problema che da anni la affligge. Arisa è, infatti, affetta da tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che la spinge a strapparsi i capelli.

Da allora, la cantante alterna pubblicamente e senza alcun timore delle bellissime parrucche a dei tagli molto corti dalle tinte variegate.

Quest’estate, invece, si è mostrata senza filtri su Instagram, postando foto in costume al mare e trasmettendo un bellissimo messaggio di “body-positive”.

Recentemente, ci ha pensato Maria De Filippi a eleggerla esempio di come una porta sbattuta in faccia non possa determinare il successo di una persona. La conduttrice ha, infatti, raccontato di quando Arisa si presentò ai provini per Amici, venendo scartata a causa del suo aspetto esteriore.

Oggi, la cantante è una dei professori scelti per il programma e il suo coraggio non può che ispirare gli allievi della scuola.

Un nuovo amore per Arisa: il gossip di Rudy Zerbi

Proprio nel corso della trasmissione, è emerso un dettaglio inaspettato sulla vita privata della cantante. Durante un simpatico siparietto con il collega di cattedra Rudy Zerbi, infatti, l’uomo ha fatto un riferimento esplicito al fatto che Arisa è fidanzata, apparentemente convinto che la notizia fosse nota al pubblico. L’immediata risposta della cantante, tuttavia, ha lasciato intendere come, in realtà, avrebbe preferito tenere quest’informazione per sé.

“Io non ce l’ho il fidanzato proprio ufficialmente, aspetta un attimo, non dire le cose mie!”, ha affermato prontamente Arisa, definendo meglio quanto detto dal collega.

I messaggi d’amore sui social

Trovare dettagli sul nuovo amore di Arisa dal suo profilo Instagram, è un’impresa impossibile. La cantante genovese cura con grande attenzione tutto ciò che pubblica, condividendo pensieri profondi e riflessioni sulla vita che fan, amici e colleghi dimostrano di apprezzare con commenti colmi di affetto.

Numerose sono le dichiarazioni d’amore per la vita e per sé stessa.

Nessuna traccia, però, di un nuovo uomo nel suo cuore. In passato, Arisa è stata fidanzata con Giuseppe Anastasi, autore di Sincerità. In seguito, si era legata al manager Lorenzo Zambelli. Il nuovo fidanzato, a cui ha fatto riferimento Zerbi, sarebbe nuovamente una figura vicina ad Arisa, per via del lavoro che svolge.

Andrea Di Carlo: chi è l’uomo al fianco di Arisa

Se il profilo Instagram di Arisa non mostra alcuna novità per quanto riguarda la sua vita sentimentale, i post di una persona molto vicina alla ragazza lasciano poco spazio al dubbio. Andrea Di Carlo ha, infatti, pubblicato alcune fotografie che lo ritraggono molto vicino alla cantante.

Di Carlo è un manager di personaggi famosi e autore televisivo e proprio il suo lavoro potrebbe averlo avvicinato ad Arisa.

Sul suo profilo da 11mila follower, spuntano numerose immagini, che lo ritraggono in compagnia di volti noti dello spettacolo italiano e non solo (in passato ha lavorato per l’attore turco Can Yaman). Nonostante ami condividere gli scatti in compagnia di collaboratori e amici, Andrea non fa sapere molto di sé. Non è quindi nota la sua età, né dove vive o da dove viene. Grazie ai suoi post, tuttavia, emerge un interessante dettaglio sulla sua vita privata.

Di Carlo è, infatti, padre di tre figli, avuti da una precedente relazione.

Andrea Di Carlo e le fotografie con Arisa

Fra gli scatti più recenti postati da Di Carlo, spuntano proprio alcune fotografie con Arisa.

Lo scorso settembre, Di Carlo ha postato la prima foto con la cantante. La didascalia scelta dal manager, per accompagnare lo scatto, sembra essere una chiara allusione alla loro relazione: “Da cosa nasce cosa. E poi la COSA”. Quest’ultima parola, infatti, risulterebbe essere un evidente riferimento alla loro relazione.

Arisa e Andrea Di Carlo in un selfie postato dal manager.

È ancora più recente, infine, l’ultimo post pubblicato sul profilo di Di Carlo. Nella fotografia, vediamo l’uomo proteso, intento a baciare una donna della quale, però, sono immortalate solamente le labbra. Nonostante non se ne veda completamente il volto, è facile riconoscere quel dettaglio. Le labbra sono infatti quelle di Arisa, o quantomeno la loro carnosità è molto simile a quella delle labbra di Arisa. Anche il mento e il naso, che si riescono a scorgere nello scatto, corrispondono ai dettagli del volto della cantante genovese.

Andrea Di Carlo bacia le labbra di una donna, che sembra Arisa.

Numerosi personaggi dello spettacolo hanno commentato il post con cuoricini e parole di affetto. Di Carlo, infine, ha scelto proprio questa fotografia come immagine per il suo profilo Instagram. Negli scorsi giorni, Andrea Di Carlo ha pubblicato delle stories in compagnia di Arisa e ha scelto alcuni brani della ragazza come Meraviglioso amore mio, per accompagnare le fotografie postate.

Ora non resta che aspettare una conferma da Arisa, la diretta interessata, sperando che prima o poi scelga di aprirsi su questo discorso. Sicuramente, i fan, che già attendono di vederla a Sanremo, non vedono l’ora di saperne di più.

