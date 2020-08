Sta facendo clamore una foto pubblicata dalla cantante Arisa sul suo profilo Instagram. Rosalba Pippa si è mostrata in tutte le sue grazie, posando in costume mentre è in spiaggia con attenzione proprio alle sue forme femminili. Una foto che è stata presa come un inno alla “body positivity“, ma che è stata anche duramente criticata.

Arisa in costume: “Sono una Dea”

La vincitrice di Sanremo nel 2009 e 2014 Arisa trova sempre il modo di stupire. Qualche mese fa si era mostrata prima con una parrucca, quindi con, dividendo i fan per il repentino cambio di idea.

“Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso” aveva scritto. Un’idea ribadita anche nel recente scatto apparso sul suo profilo. Al mare per qualche giorno di vacanza, la cantante si è fotografata di fronte, lasciando fuori la testa e concentrandosi su tre elementi: seno, ventre e pube.

Nella didascalia, ha scritto: “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”, a sottolineare l’orgoglio per le sue giunoniche forme. Concetto ripreso anche negli hashtag usati: body positive e love your body.

La foto in costume di Arisa

Caterina Collovati critica la foto di Arisa

Rosalba Pippa in arte Arisa ama il suo corpo: un messaggio che si unisce ai movimenti che puntano a sensibilizzare e incentivare l’amore per il proprio corpo, senza piegarsi a ipotetici standard. Tra i commenti, Caterina Balivo gli domanda la marca del costume, altri ironizzano su qualche pelo bianco qua e là, ma molti lodano la foto di Arisa.

Discorso diverso per Caterina Collovati: la giornalista oggi opinionista della D’Urso ha attaccato duramente la foto di Arisa.

“Penso che il politically correct abbia rimbambito un po’ tutti – scrive in un post, ricondividendo la foto della cantante – Quante chiacchiere inutili il movimento body positivity e balle simili, che noia“. Quindi la stoccata: “Ciò che balza all’occhio in questa foto non sono i simpatici rotolini di ciccia di Rosalba Pippa in arte Arisa. È quel pube sbattuto in faccia al lettore che trovo fuori luogo“.

L’attacco di Caterina Collovati ad Arisa

