Il periodo d’oro di Arisa sembra essere al massimo dello splendore: dalla carriera come insegnante ad Amici sino all’amore. La cantante ha infatti ufficializzato la relazione con la sua nuova fiamma, il manager Andrea Di Carlo. Ma non è finita qui: il settimanale Chi parla di un matrimonio in arrivo questa primavera e i novelli sposi sarebbero proprio Arisa e Andrea.

Chi è Andrea, promesso sposo di Arisa

Il fidanzamento è dunque pronto a sbocciare e a tingersi di bianco. La storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo sembrerebbe procedere a gonfie vele, nonostante la loro (relativamente) breve conoscenza.

Il fidanzamento era già stato annunciato da Rudy Zerbi durante una puntata di Amici, ma non tocca al critico musicale diffondere la notizia delle possibili nozze.

Chi è Andrea Di Carlo

Manager e proprietario dell’azienda Adc Management, Andrea Di Carlo è anche autore televisivo. Ha collaborato nella realizzazione di Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone. Già padre di tre figli, avuti da una precedente relazione, è stato proprio Andrea a svelare per primo la storia con la cantante.

Non è da escludere che Arisa abbia conosciuto il nuovo amore proprio sul lavoro. Andrea, infatti, la segue in veste di manager e Arisa, certo, non è nuova ai flirt e agli innamoramenti tra colleghi.

Le vecchie fiamme di Arisa

L’insegnante di Amici ha in passato collezionato storie con suoi collaboratori. Dopo aver chiuso una storia con Giuseppe Anastasi, autore di molte sue canzoni, si è gettata nelle braccia del suo (ormai ex) manager Lorenzo Zambelli. La loro storia, durata 9 anni, sembrava ben solida, tanto che Arisa aveva espresso il desiderio di diventare mamma.

A ottobre dello scorso anno l’idillio finisce in frantumi ma la cantante sembra essersi ripresa al meglio ed è pronta a rifiorire questa primavera.

La data del matrimonio?

Alfonso Signorini racconta su Chi le prime indiscrezioni sul matrimonio. Secondo quanto riporta il settimanale, la coppia avrebbe espresso la volontà di sposarsi durante una cena con alcuni amici. La data ancora non è certa ma Signorini è riuscito a spillare dalla bocca di Arisa qualche informazione in più. Ecco che tra le pagine di Chi spunta il mese del matrimonio: maggio 2021.

Ovviamente Covid permettendo.

