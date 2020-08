Dopo il clamore mediatico ottenuto grazie alle sue fotografie in spiaggia in cui dà libero sfogo alle sue forme, Arisa si è detta pronta a fare un altro grande passo. La cantante ha infatti detto la sua sulle possibilità di diventare mamma a 38 anni. Lo ha confidato durante un’intervista a Gente, raccontando anche del rapporto col compagno Lorenzo Zambelli.

Arisa e il desiderio di avere un figlio

Le parole di Arisa non saranno suonate nuove ai fan della cantante lucana. Già tempo fa era stato sollevato l’argomento maternità e al tempo Arisa aveva dichiarato: “Mi piacerebbe molto avere un bambino, ma vorrei anche girare il mondo, crescere come donna“.

Un anno dopo sembra però che le cose possano cambiare, almeno a quanto filtra dalle sue parole a Gente.

Parlando del suo rapporto con lo storico compagno e manager Lorenzo Zambelli, Arisa ha infatti detto: “Il nostro è un rapporto rodato e tranquillo. Finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere”. In casa Zambelli-Pippa potrebbe quindi presto arrivare un fiocco.

Il sostegno alle mamme durante la pandemia

Negli scorsi mesi Arisa si era già dimostrata particolarmente sensibile sul tema della maternità.

La cantante vincitrice di Sanremo aveva lanciato il progetto Maternità Covid-19, il lancio di un brano per il quale aveva annunciato che “ogni click sarà di buon aiuto per le mamme, le nuove nascite ed è una cosa di cui vado molto orgogliosa“.

Le foto body positive e le critiche

Più recentemente, Arisa è stata sotto i riflettori per una foto pubblicata su Instagram, in cui mostra in bella vista seno, ventre e pube. Un omaggio ad una cultura body positive, di accettazione e apprezzamento del proprio corpo, che però è stata duramente criticata da qualcuno.

“È un pube sbattuto in faccia“, le ha detto Caterina Collovati, lamentandosi dell’estrema messa in mostra.

Chissà che a breve le foto di Arisa non siano ancor più incentrate sulla pancia, in crescita per l’arrivo di un figlio.

Approfondisci

TUTTE le notizie su Arisa

Arisa e Lorenzo Zambelli ancora insieme: chi è il fidanzato della cantante