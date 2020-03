Arisa e Lorenzo Zambelli rappresentano una delle coppie più consolidate del mondo della musica. I due stanno insieme già da 9 anni e, seppur il loro rapporto ha affrontato delle crisi, oggi sono ancora più uniti di prima. Conosciamo meglio il compagno della cantante ex vincitrice di Sanremo, che recentemente è stata ospite anche a Domenica In.

Arisa e Lorenzo Zambelli ancora insieme

Lorenzo Zambelli è il fidanzato storico di Arisa. I due stanno insieme da 9 anni anche se, prima nel 2016 e poi nel 2018, si sono lasciati per un periodo.

Zambelli è il manager di Arisa, con la quale ha convissuto per un periodo a Milano. È una persona molto riservata e restia a concedersi ai riflettori. All’epoca della loro ultima crisi, Arisa aveva anche adottato due cani: Titti Verdura e Nino Meringa e oggi lei stessa non vuole più parlare del rapporto con il fidanzato, cercando di mantenere uno stretto riserbo.

Qualche settimana fa, la cantante ha pubblicato una foto su Instagram molto sibillina, in cui lascia intendere di aver attraversato un brutto periodo ma che alla fine sia stato superato, con l’uscita del sole.

Il cuore della didascalia potrebbe lasciare intendere che di mezzo ci sia una questione sentimentale.

Post da Instagram di Arisa

Il messaggio per la sua Basilicata

All’inizio della quarantena, anche Arisa ha voluto pubblicare un post per incitare le persone a restare a casa e ad affrontare la difficile situazione della quarantena per coronavirus. In particolar modo, Arisa ha rivolto anche un pensiero alla sua terra, la Basilicata.

Nella didascalia delle foto, che ritrae un suo primo piano, si legge: “Io sono la Basilicata e come la mia terra vengo trattata fortunatamente ci sono abituata.

Un abbraccio a tutti i lucani che stanno vivendo come me in isolamento”. Arisa ha aggiunto come sia importante considerare questo periodo come un “riposo”: “Se rispetterete le regole non correremo alcun pericolo! Vi voglio bene e vi porto sempre nel cuore, perché l’umanità non esiste ovunque, da noi c’é, ed é la prima cosa.”

In un altro post, Arisa invita a stare uniti senza toccarci e scrive: “Andrà tutto bene”.