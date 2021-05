Arisa si lascia andare ad una lunga intervista parlando del fidanzato, il manager Andrea Di Carlo. Nonostante i continui tira e molla di questi mesi, la coppia sembra essersi riappacificata. La cantante descrive teneramente il loro rapporto, ricco di attenzioni e cure reciproche. Arisa ha anche rivelato alcuni retroscena del passato del suo amato Andrea: il compagno, prima di stare con Arisa, sarebbe stato con un uomo.

Arisa sull’ex di Andrea Di Carlo “Aveva un fidanzato“

Arisa ha ritrovato l’amore con il romano Andrea Di Carlo, manager della star. In 7 mesi di fidanzamento, non sono mancati i primi battibecchi conclusi con una serie di tira e molla.

L’ultima volta era stato Andrea a voler mettere un punto alla storia, dopo alcune incomprensioni sorte nella coppia in seguito ad un‘intervista della cantante a Domenica In. Ma qualche tempo dopo, spuntano sui social delle foto insieme a Pasqua, lasciando intuire un ritorno di fiamma.

Arisa sembra veramente innamorata e non si è tirata indietro quando ha scoperto di una relazione passata tra il manager e un altro uomo. “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno” spiega la cantante a IoDonna, mostrando una mentalità aperta che non si lascia abbattere dai pregiudizi.

Poi continua: “Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”

Arisa e la storia con Andrea: dal primo incontro alle ex relazioni del manager

Arisa, nella sua intervista, ha toccato vari argomenti legati al fidanzato Andrea Di Carlo, conosciuto durante una cena. “Eravamo al ristorante con altri, la prima cosa che ho notato è che è instancabile, appassionato – racconta la cantante – Guardavo solo lui e pensavo: ma vedi questo come ci sta dentro, quante cose super dice, ma che fenomeno“.

Quindi, la cantante ha riportato alcuni retroscena della vita del fidanzato: prima rivela che ha 3 figli avuti dall’ex moglie, poi si sofferma sulla relazione che legò Andrea ad un altro uomo.

“Si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole”. La cantante ha sempre mostrato vicinanza alla comunità LGBT ed è ferma sostenitrice della libertà in tutte le sue forme, compresa quella sessuale.

“Lui è una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure. – commenta, riferendosi al compagno – Se una persona ti ama, te ne accorgi”.

Arisa rinata con Andrea: tanto amore e attenzioni per la cantante

La cantante vincitrice di Sanremo ha descritto anche con tenerezza il rapporto con il suo fidanzato Andrea Di Carlo. Dopo aver sofferto a lungo per il suo ex Lorenzo Zambelli, la cantante ha trovato finalmente una persona che la riempie di cure e attenzioni. “Quando una persona c’è tanto, qualcuno può dire: attenzione, ti controlla” spiega, ma aggiunge: “Invece, non si tratta di controllo, ma di cura e io amo questa cura“.

Arisa rivela anche qualcosa del suo passato, soffermandosi in particolare sulle emozioni provate nelle precedenti relazioni “Pensavo di meritare poco […] quando stai con persone irrisolte, ti fanno pesare tutto quello che fai“.

Con Andrea, invece, la cantante è finalmente riuscita a riacquistare sicurezza e amore in sé stessa, dopo anni in cui non accettava il suo corpo. “Stare bene con una persona fa sì che stai bene con tutto il resto del mondo“.

Arisa parla di matrimonio: “Lo voglio sposare, ma non come vuole lui“

Insomma, tra Arisa e Andrea Di Carlo sembra andare a gonfie vele e mancano davvero pochi mesi al matrimonio, fissato il 2 settembre 2021.

Ciononostante, la coppia si trova in disaccordo su alcuni dettagli delle nozze: l’artista, molto legata alla famiglia, vorrebbe celebrare il matrimonio nella sua terra d’origine, la Basilicata. Andrea invece vorrebbe sposarsi a Roma, dove è nato e risiede tuttora. “Andrea corre. Io lo voglio sposare, ma non come vuole lui, con un matrimonio importante ma con le nostre famiglie, a Pantano di Pignola”.