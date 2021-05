Nuovo colpo di scena nella storia tra Arisa e Andrea Di Carlo, di nuovo insieme dopo gli impegni della cantante ad Amici 20 e dopo le voci sul presunto addio ai propositi di nozze. L’artista si è mostrata su Instagram con il compagno, in una serie di Stories che lui stesso ha rilanciato rendendo così più robusta la cornice di una ritrovata intesa.

Arisa e Andrea Di Carlo insieme dopo Amici

Non è finita la storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo, come invece si pensava dopo le notizie di una profonda crisi e dell’addio la matrimonio lanciate nelle ultime settimane sulle cronache rosa.

La coppia si sarebbe ritrovata, unita e innamorata, dopo la fine dell’esperienza della cantante tra i giudici di Amici 2021.

A documentare il ritorno del sereno, infatti, ci sono alcune immagini condivise da entrambi via Instagram. Baci e tenere carezze a incorniciare un epilogo ben differente da quello ricalcato fino a poco prima.

Arisa: le foto con Andrea Di Carlo su Instagram

Non è chiaro se le nozze ci saranno oppure no, ma quel che appare certo è che tra i due è tornata la quiete. Arisa ha condiviso due foto tra le sue Instagram Stories, emozionando i fan con l’istantanea del suo amore.

Instagram Stories di Arisa

Lo stesso fidanzato di Arisa ha condiviso un dolcissimo scatto che lo ritrae insieme a lei, immerso nell’atmosfera di un romantico bacio.

Post di Andrea Di Carlo su Instagram

Le immagini in arrivo dai social della coppia sembrano allontanare ulteriormente lo spettro del crollo emotivo della cantante a Domenica In, quando, in lacrime, sembrava aver svelato al mondo non solo le sue fragilità, ma anche le ombre di alcune criticità sentimentali mai del tutto rivelate.

