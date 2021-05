A pochi giorni dalla finale di Amici, Arisa torna sul balletto concesso a Rudy Zerbi dopo ore passate a cercare di convicerla. I due infatti si erano lanciati in un “Tuca tuca” seguendo Stefano De Martino e Lorella Cuccarini che avevano aperto le danze.

Rudy Zerbi ha cercato per tutto il tempo di convincere Arisa, fino a spuntarla e a portarla via di peso lontano dallo studio.

Arisa commenta il balletto con Rudy Zerbi

Arisa ha postato la foto del Tuca Tuca con Zerbi, scrivendo: “Mi ci sono voluti tre giorni per metabolizzare questo tuca tuca con Rudy Zerbi”.

La cantante e prof della 20esima edizione del talent ha poi aggiunto: “È stato bellissimo e so che posso contare su di lui.

È una delle persone con cui ho fatto più amicizia durante questo bellissimo viaggio fatto di incontri sorridenti e abbracci virtuali davvero tanto desiderati. Si tratta di materiale umano splendido.. per cui ringrazierò a vita. Baci a tutti e grazie a tutti, dal primo all’ultimo amico che ho incontrato ad Amici”.

Rudy Zerbi risponde ad Amici

All’affettuoso messaggio di Arisa non sono mancati commenti dei fan e degli amici, tra questi, ovviamente, c’è stato anche quello del diretto interessato Rudy Zerbi, che ha scritto: “Sei Speciale!

“

In tanti hanno risposto al commento del prof, “Costa stai aspettando, dichiarati!” oppure “Rudyyy corri da lei” “Tu tre giorni per il tuca tuca, io 5 mesi per questa ship“, “Rudy prenditela tu“…. Insomma, se i due hanno fatto scintille durante i serali di Amici e per tutta l’ultima edizione, sono tanti i fan che aspettano che trai due scatti anche la Scintilla, con la S maiuscola. C’è da dire però che i fan potrebbero restare delusi visto che recentemente Arisa sarebbe stata vista insieme all’ex Andrea Di Carlo.

