Dopo la paura per l’infarto che l’ha colpito sul palco, sembrano migliorare le condizioni di salute di Gaetano Curreri, il leader degli Stadio. L’artista è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essersi sentito male lo scorso 30 luglio, ma come spiegano i colleghi e i medici il peggio sembrerebbe essere passato.

Gaetano Curreri colpito da un attacco di cuore: le sue condizioni

Venerdì sera, il leader degli Stadio Gaetano Curreri è stato colpito da un attacco di cuore mentre si trovava sul palco del concerto del suo gruppo a San Benedetto del Tronto. Il malore lo avrebbe portato ad accasciarsi sul palco, venendo soccorso immediatamente dai colleghi presenti al suo fianco.

Gaetano è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno, dove si trova tutt’ora. In queste ore, i medici della struttura sanitaria che ha in cura Curreri hanno diffuso un comunicato sulle sue condizioni di salute. “La degenza presso l’Uoc Cardiologia e Unità operativa terapia intensiva cardiologica sta proseguendo regolarmente“ sono le parole riportate dal Messaggero. “Si confermano a tutt’oggi miglioramenti clinici del paziente“ si legge ancora.

Inoltre, nelle ultime ore Picenotime ha condiviso un comunicato ufficiale giunto questa mattina dal dottor Giancarlo Viviani, direttore F.F.

Direzione Medica di Presidio Area Vasta 5. “Per opportuna conoscenza, in riferimento al noto personaggio pubblico ricoverato presso lo S.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, si forniscono ulteriori aggiornamenti” ha scritto. “Nella giornata odierna è stato completato l’iter di rivascolarizzazione coronarica; il paziente prosegue nel miglioramento clinico e con una degenza regolare“ ha concluso.

Gateano Curreri: l’affetto dei colleghi dopo il malore

A poche ore dal malore che ha sorpreso Gaetano Curreri sul palco del suo concerto, gli Stadio hanno aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Il messaggio scritto dal gruppo è stato condiviso sui vari social, ricevendo in risposta una pioggia di messaggi colmi di affetto. Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Giusy Ferreri hanno rivolto lo stesso pensiero al collega: “Forza Gaetano”. Laura Pausini e Patty Bravo hanno dimostrato la loro vicinanza con un cuore rosso. Walter Nudo ha scritto, “Un caro abbraccio Gaetano e tanta luce al tuo cuore”, mentre Luca Carboni ha commentato dispiaciuto, “Gaeeeeee”.