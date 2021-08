La giornata si è aperta con una splendida notizia per Federica Pellegrini. L’atleta azzurra è stata eletta come nuovo membro del Comitato Olimpico Internazionale. Il CONI ha diffuso l’annuncio sulle sue pagine social e ora anche la nuotatrice commenta con entusiasmo la novità nella sua carriera sportiva.

Federica Pellegrini è il nuovo membro del Cio: la sua reazione

Poche ore fa, sui canali social del CONI è apparsa una notizia molto importante per la stella del nuoto femminile azzurro. Federica Pellegrini è stata scelta come nuovo membro della Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale (Cio).

A volerla fortemente sono stati i suoi colleghi, che hanno espresso 1658 voti in suo favore. L’importante annuncio è stato seguito da un post Instagram della diretta interessata, che ha commentato entusiasta la grande novità nella sua carriera. “Non credevo che fosse possibile” ha ammesso la Pellegrini. “Grazie a tutti gli atleti che hanno votato per me e che hanno creduto in me” ha continuato mostrandosi riconoscente nei loro confronti.

Federica ha quindi riflettuto sul importanza del ruolo affidatole. “Da oggi– ha spiegato- lavorerò per il mio mondo e penso che questa sia la cosa migliore!!”.

“Congratulazioni agli altri atleti eletti” ha concluso, menzionando gli altri sportivi.

Federica Pellegrini eletta membro del Comitato Olimpico: chi sono gli altri atleti scelti

Come da lei stessa spiegato, Federica Pellegrini entrerà a far parte del Comitato Olimpico Internazionale insieme ad altri 3 campioni dello sport mondiale. La nuotatrice ha pubblicato alcune stories in queste ore, riportando l’elenco completo dei nuovi ingressi della Commissione Atleti. Oltre a Federica vi saranno infatti il cestista spagnolo Pau Gasol, la ciclista polacca Maja Włoszczowska e lo schermitore giapponese Yuki Ota.

Fra le sue stories, Federica Pellegrini ha voluto condividere tutti i risultati delle votazioni. Gasol ha ottenuto il numero maggiore di voti (1888), seguito dalla Włoszczowska (1674). La Pellegrini si è posizionata terza nella classifica totale dei voti, con ben 1658 punti.