Dopo aver reso onore all’Italia con le sue partecipazione a ben 5 Olimpiadi, Federica Pellegrini ha annunciato il suo ritiro dalla carriera agonistica. A quanto pare però, la nuotatrice continuerà a lavorare alla competizione più importante per gli atleti di tutto il mondo ancora per qualche anno. Pochi istanti fa il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha annunciato di averla scelta come nuovo membro.

Federica Pellegrini è il nuovo membro Cio: la notizia

Qualche giorno fa la storia di Federica Pellegrini ha fatto emozionare gli italiani, che con grande speranza hanno seguito la sua ultima finale olimpica, sognando per lei la conquista di una medaglia come perfetta conclusione della sua carriera in vasca.

La nuotatrice si è classificata settima alla finale della sua specialità, i 200 metri stile libero, ma è comunque riuscita nell’intento più importante: vivere la sua quinta Olimpiade fino all’ultima gara. Nel futuro di Federica però sembra esserci ancora posto per una nuova esperienza con i giochi olimpici. In questi minuti è stata infatti diffusa un’importante notizia che la riguarda. Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio, in rappresentanza degli atleti che hanno votato al villaggio olimpico.

Il Cio è il Comitato Olimpico Internazionale, fondato il 23 giugno 1894 a Parigi, con l’incarico di organizzare i primi Giochi Olimpici dell’era moderna. Attualmente ha sede a Losanna, in Svizzera ed è composto da 99 membri. Le riunioni hanno luogo una volta l’anno. Il suo compito principale è quello di supervisionare l’organizzazione dei Giochi Olimpici.

Federica Pellegrini entra nel Cio: l’annuncio ufficiale

Pochi minuti fa, il CONI ha diffuso la notizia dell’elezione di Federica Pellegrini sui suoi social. “Federica Pellegrini è un nuovo membro del CIO” si legge nel comunicato.

“La campionessa azzurra è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale con 1658 voti“ spiega la nota. “L’ennesimo trionfo sportivo per l’olimpionica dei 200 sl– conclude l’annuncio- che rimarrà in carica per 7 anni”.

Federica Pellegrini non ha ancora commentato l’annuncio del suo ingresso nel Comitato Olimpico, ma è probabile che nelle prossime condividerà con i suoi fan l’importante notizia.