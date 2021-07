Federica Pellegrini chiude la sua carriera olimpica con il 7° posto nei 200 stile libero a Tokyo 2020 e saluta tutti tra le lacrime. La “Divina” conclude la sua storia sportiva internazionale con parole commosse, dopo aver regalato all’Italia un altro record: è lei la prima nuotatrice al mondo ad aver conquistato, per 5 volte consecutive, una finale alle Olimpiadi nella stessa prova.

Federica Pellegrini chiude la carriera olimpica a Tokyo 2020: “È stato un bel viaggio, grazie a tutti“

“È stato un bel viaggio, è la mia ultima finale“: così Federica Pellegrini, il suo nome impresso nella storia con la conquista della quinta finale olimpica consecutiva, saluta il mondo delle Olimpiadi e chiude una carriera stellare nel mondo del nuoto ai Giochi di Tokyo 2020.

La campionessa azzurra, 7° posto nella finale dei 200 stile libero in Giappone, ai microfoni della Rai ha trattenuto a stento le lacrime nel confermare la conclusione di una carriera internazionale dal sapore straordinario e irripetibile. La storia della leggenda azzurra era iniziata ad Atene 2004, con un argento olimpico a fare da antipasto di una lunga serie di successi. Medaglie e competizioni sono state il suo pane quotidiano per anni, e hanno alimentato il sogno di una grande Italia in testa al mondo dello sport con alcune delle pagine più belle del nuoto.

La campionessa ha rotto il silenzio sulla sua vita privata, uscendo allo scoperto sul fidanzato, e suo allenatore, Matteo Giunta: “È il mio compagno di vita speciale“, ha detto commossa ai microfoni dei giornalisti dopo la finale a Tokyo 2020. “Tra pochi giorni farò 33 anni – ha dichiarato infine a Rai Sport –, è il momento più giusto (di salutare la carriera olimpica, ndr). Ringrazio tutti quelli che mi hanno tifato in questi anni e si sono svegliati di notte per seguirmi dall’Italia“.

Il saluto di Federica Pellegrini su Instagram

Dopo la sua ultima finale olimpica, la stella del nuoto azzurro ha deciso di condividere le sue emozioni con un post sui social: “È stato un viaggio incredibile …..bellissimo e difficile…sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!! Sono felice veramente felice oggi!!“