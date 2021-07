Federica Pellegrini, classe 1988, è considerata una delle più grandi nuotatrici di sempre, primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Numerosi i successi incassati nel corso della sua carriera, ma anche gli occhi dei curiosi sulla sua vita privata. 2 i grandi amori della campionessa azzurra del nuoto noti alle cronache rosa, storie (finite) che hanno catturato l’attenzione del gossip. Così come una presunta relazione successiva mai pubblicamente confermata.

Federica Pellegrini, chi è la campionessa di nuoto

Federica Pellegrini nasce a Mirano il 5 agosto 1988. Da sempre appassionata di nuoto, è la mamma Cinzia che la porta in vasca per la prima volta.

Una passione che cresce e che diventa un percorso di successo nel mondo dello sport azzurro. A soli 16 anni, Federica Pellegrini partecipa alla sua prima Olimpiade, ottenendo la medaglia argento per i 200 m stile libero. Dopo una battuta d’arresto nel 2006, la campionessa italiana stabilisce il suo primo record mondiale, nel 2007. Durante la sua carriera, 11 i record mondiali incassati. L’ultima grande conquista di Federica Pellegrini è la qualificazione alla sua quinta Olimpiade, quella di Tokyo 2020.

Federica Pellegrini, da campionessa olimpionica a personaggio televisivo

Oltre a una carriera sportiva costellata di medaglie, nella storia della nuotatrice azzurra c’è anche un ulteriore tassello.

Nel 2019, Federica Pellegrini entra a far parte della giuria del talent thow Italia’s got talent, in onda su Sky Uno, e in quest’avventura nel piccolo schermo – che la vede in una veste decisamente diversa e lontana da quella che l’ha resa celebre -, iniziata nel 2019, Federica Pellegrini è accompagnata dallo chef Joe Bastianich, dalla produttrice discografica Mara Maionchi e dal comico e youtuber Frank Matano.

Federica Pellegrini: gli amori della nuotatrice azzurra

Oltre che per i successi a livello professionale, Federica Pellegrini ha fatto molto parlare di sé per le sue storie con altri due nuotatori, Luca Marin e Filippo Magnini.

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Luca Marin inizia nel 2008. Poi nel 2011 scoppia, in gran segreto, la scintilla con Filippo Magnini.

Dopo una convivenza a Verona, nel 2017 Federica Pellegrini e Filippo Magnini decidono di dirsi addio. Da qualche anno, la campionessa viene accostata dalle cronache rosa al suo allenatore, nonché cugino dell’ex fidanzato Magnini, Matteo Giunta.

Secondo voci mai confermate, tra loro si parlerebbe anche di nozze in vista il prossimo settembre. Ma nessuno dei due ha mai parlato dell’argomento e i fan si chiedono se tra loro ci sia davvero del tenero oppure no.