Chi non conosce Filippo Magnini? È uno degli sportivi più famosi d’Italia, grazie anche alla collezione di medaglie d’oro nelle competizioni più prestigiose di nuoto. La sua carriera è stata pazzesca: è stato il primo italiano a vincere l’oro nei 100 metri di stile libero e soltanto il quarto a vincere un oro mondiale nel nuoto. Ma tra un allenamento e l’altro, Filippo Magnini ha fatto parlare molto di sé per via delle sue storie amorose.

Filippo Magnini: gli esordi del “Re Magno” delle acque italiane

Filippo Magnini ha 39 anni ed è nato a Pesaro il 2 febbraio 1982. È stato uno sportivo fin da piccolo, facendo tennis, basket e pattinaggio a rotelle, ma è stato il nuoto la disciplina in cui più eccelleva.

Aveva soltanto 10 anni quando è diventato un atleta agonista: solo otto anni più tardi decide di allenarsi solo con lo stile libero, riportando già importanti successi. I suo più importanti successi sono i Mondiali di Montreal del 2005 e quelli di Melbourne del 2007. In entrambi i casi è riuscito a raggiungere l’oro.

Tutti ricorderanno proprio quella finale del 2005, dove Filippo Magnini è riuscito in una rimonta pazzesca ad avere il primo posto, con l’incredibile tempo di 48’’12, piazzandosi come secondo miglior tempo di sempre, con un gap di soli 0’’28 dal record detenuto dall’olandese Peter Van Den Hoogenband.

Filippo Magnini e l’accusa di doping

Il periodo più buio della sua vita è stato quando ha appreso dai giornali che era stato indagato dal Tribunale Nazionale Antidoping per uso o tentato uso di sostanze dopanti. Filippo Magnini è stato condannato in primo e secondo grado colpevole ed era stato interdetto da ogni tipo di manifestazione sportiva per 4 anni.

A Verissimo ha dichiarato “è stato un incubo vedere il mio nome associato al doping” e ha confessato di avere paura del giudizio della gente, nonostante si fosse sempre dichiarato innocente.

Solo il 27 febbraio 2020, a tre anni di distanza, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna lo ha dichiarato innocente e lo ha assolto da ogni accusa. Sempre nello studio di Silvia Toffanin, Filippo Magnini ha dichiarato che quel giorno è stato importante tanto per lui quanto per i propri genitori, che sono stati vicino a lui e hanno gioito più di lui alla notizia dell’assoluzione.

Filippo Magnini: la storia con Federica Pellegrini

Per quanto riguarda la sfera amorosa, Filippo Magnini è stato a lungo fidanzato con Federica Pellegrini, sportiva come lui.

La coppia però dopo 6 anni di fidanzamento e un breve periodo di convivenza, si è definitivamente lasciata. Dietro alla rottura, si è detto, ci sarebbe stata la scelta, mai accettata da Federica Pellegrini, di Filippo Magnini di abbandonare il nuoto agonistico nel 2017.

“È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli – ha dichiarato in alcune interviste – Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Fede ha seguito la sua strada nel nuoto.

Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”.

Filippo Magnini: il matrimonio con Giorgia Palmas

Filippo Magnini è attualmente sposato con l’ex velina Giorgia Palmas. I due si sono sposati lo scorso 12 maggio in una cerimonia molto intima dove erano presenti solo i testimoni e qualche famigliare. La proposta di fidanzamento è stata fatta alla mezzanotte del 25 dicembre 2019, nella casa in cui i due sarebbero andati a vivere successivamente.

Magnini aveva allestito un giardino natalizio, con alberi e ghirlande miste a foto ricordo dei loro primi momenti, e proprio lì ha chiesto di sposare un’incredula Giorgia Palmas.

Giorgia Palmas ha avuto un’altra relazione prima di quella attuale con il calciatore Davide Bombardini, che ha portato alla nascita di Sofia. Filippo e molto legato alla piccola Sofia e ha un rapporto molto speciale con lei.

Il matrimonio tra Palmas e Magnini era inizialmente fissato per marzo 2020, ma causa Covid è stato posticipato fino al 12 maggio 2021. Nel frattempo, la loro relazione ha dato alla luce la piccola Mia.

Filippo Magnini: l’esperienze in tv

Filippo Magnini ha avuto modo di lavorare diverse volte nel mondo della televisione. Nel 2008 ha ricoperto il ruolo di inviato nel reality l’Isola dei famosi. Nel 2017, invece, è stato un concorrente di Celebrity Masterchef Italia, riuscendo ad arrivare in semifinale.

Il 3 giugno andrà in onda su Canale 5 il film Ultima gara diretto da Marco Renda e Raul Bova che lo vedrà protagonista con altri quattro atleti nuotatori: lo stesso Raul Bova, Manuel Bortuzzo, Emiliano Brembilla e Massimiliano Rosolino.