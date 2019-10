Matteo Giunta potrebbe essere il nuovo fidanzato di Federica Pellegrini. Durante un intervista, infatti, lei ha dichiarato, commentando una foto che li ritrae insieme: “Io e Matteo eravamo molto belli”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta restano nel mistero

Federica è stata la protagonista dell’evento nello store di Jaked nel centro di Milano all’interno del CityLife Shopping District. Il 26 Settembre infatti lo store ha ospitato la Pellegrini che ha potuto incontrare i suoi fan. L’atleta ha inoltre rilasciato un intervista per Lookdavip. Alla domanda riguardante Matteo Giunta, cercando di non esporsi troppo, ha dichiarato: “Si è parlato tanto, di fatto la foto allenatore/atleta l’hanno fatta tutti perché eravamo lì per una premiazione sportiva però si vede che noi eravamo molto belli“.

Federica Pellegrini è allenata da Matteo Giunta ormai da 5 anni. Inizialmente Giunta allenava soltanto suo cugino, Filippo Magnini, ex memorabile di Federica. Successivamente iniziò anche ad allenare la Pellegrini diventando così allenatore della coppia.

Dopo la separazione di Filippo e Federica e l’abbandono del mondo dello sport di suo cugino, Matteo resta allenatore solo della Pellegrini. Da un po’ di tempo, fra i due, sembra essere nato qualcosa di più. Il tutto sembra essere confermato dall’affermazione di Federica: “Io e Matteo eravamo molto belli” e anche dalla presenza di entrambi, come coppia, al gala Meravigliosi a Roma.

Nessuno dei due però ha mai dichiarato apertamente la veridicità o la falsità della loro presunta storia d’amore.

E Filippo Magnini?

L’ex di Federica, attualmente fidanzato con la bellissima Giorgia Palmas, sembra abbia superato la rottura. Infatti, ormai da tempo, possiamo vedere pubblicati sui profili social di Magnini e della Palmas teneri scatti accompagnati da descrizioni molto romantiche. La relazione fra Federica e Filippo è quindi definitivamente conclusa.

Possiamo solo sperare che l’intesa che pare esserci fra l’atleta e Matteo, non distragga troppo Federica Pellegrini dai suoi obbiettivi.

Sogniamo tutti di vederla alle prossime Olimpiadi 2020, magari accompagnata non solo da un allenatore, ma anche da un grande amore.