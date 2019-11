Federica Pellegrini non ne vuole sapere di discorrere sui suoi sentimenti ma i fotografi di Chi sembrano arrivare anche dove la bocca tace. Ci sono nuovi scatti rubati alla presunta coppia formata dalla nota nuotatrice e il suo allenatore, Matteo Giunta: un ulteriori indizio verso quel flirt-relazioni di cui si parla ormai da mesi.

Federica Pellegrini a spasso con Matteo Giunta

Un’intesa sentimentale che sembra sconfinare i limiti del lavoro quella tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il suo allenatore. La presunta coppia è stata nuovamente fotografata insieme da Chi in quel di Livigno, tra qualche corsa dietro al cane e momenti di pacifica quiete ordinaria.

I due, che lavorano a bordo piscina da 5 anni, sembrano essere qualcosa di più di una semplice coppia di amici o colleghi e sul loro rapporto, all’indomani dei nuovi scatti, si continua a vociferare.

Gli scatti rubati alla presunta coppia

Insieme a passeggio con il cane, sorridenti e leggeri. C’è del tenero tra l’allenatore e la nuotatrice? Per i rotocalchi rosa la loro relazione non sembra essere nemmeno più solo presunta ma ormai quasi lampante e alla luce del sole. Tuttavia da loro sembra sia impossibile estrapolare parole ma solamente rubare scatti qua e là per i loro soggiorni.

Sicuramente Federica Pellegrini, come manifestato in più occasioni pubbliche, ci tiene a mantenersi ben lontana da un’eventuale tsunami-gossip pronta a travolgerla, come era stata quella che l’aveva colpita ai tempi della relazione ormai finita da tempo con l’altro asso del nuoto, Filippo Magnini. Che tuttavia il silenzio non riesca a contenere un amore che esiste e viene vissuto? Non rimane che attendere una conferma che magari in futuro arriverà. Al momento questo rimane un rumors corredato di qualche scatto non troppo esplicito sebbene possa essere facilmente interpretato.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta pizzicati dai fotografi di Chi

*immagine in evidenza: fonte/Chi (dimensioni modificate)