In queste ore l’attenzione degli italiani è tutta su Federica Pellegrini. La nuotatrice della nazionale si è appena aggiudicata un posto nella finale dei 200 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. L’intero Paese spera di vederla vincere presto l’ennesima medaglia. A sostenere l’atleta in quest’impresa ci sarà come sempre l’affetto dei suoi cari, fra i quali ovviamente non manca il suo fidanzato Matteo Giunta, come lei legatissimo al nuoto.

Chi è Matteo Giunta: una famiglia di sportivi

Matteo Giunta è un’ex nuotatore e allenatore di nuoto originario di Pesaro. È nato il 7 maggio 1982 e attualmente ha 39 anni.

Da sempre appassionato di sport, l’atleta ha deciso di consacrare la sua vita al nuoto, al quale dedica circa 10 ore al giorno. A quanto pare infatti, inizierebbe ad allenarsi alle 9 del mattino e concluderebbe alle 19:30. Matteo non sarebbe però il solo amante dell’attività fisica in famiglia.

Suo fratello Tommaso, di circa 4 anni più grande di lui pratica sport invernali, beachvolley e ciclismo. Lo scorso agosto, durante un giro in bicicletta con la sua fidanzata, Tommaso è stato colto da un arresto cardiaco, riuscendo a salvarsi solamente grazie al pronto intervento di una dottoressa.

“Voglio contattare e ringraziare al più presto quell’angelo che l’ha salvato” aveva commentato Matteo Giunta, a pochi giorni dal triste episodio.

Oltre che con suo fratello, Matteo condivide da anni la passione per lo sport con una stella del nuoto italiano. I Giunta sono infatti cugini di Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica Pellegrini. A quanto pare, Matteo avrebbe anche allenato i due nuotatori in passato, quando ancora erano una coppia.

Chi è Matteo Giunta: una carriera costellata di medaglie

Il fidanzato di Federica Pellegrini sembrerebbe essere uno degli allenatori più apprezzati del panorama sportivo italiana.

Dopo la prima esperienza come coach per Filippo Magnini e la successiva insieme a Federica Pellegrini, Matteo avrebbe iniziato a ricevere numerose proposte lavorative da parte degli atleti del nuoto nostrano. Anche grazie ai suoi allenamenti, la Pellegrini ha conquistato l’oro ai Mondiali di nuoto di Budapest nel 2017 e l’argento ai Campionati Europei di nuoto 2021.

Nel 2018, è stato proprio Giunta ad aggiudicarsi un premio: la Palma d’Oro del CONI, onorificenza per merito tecnico, concessa ai preparatori atletici che si distinguono per i risultati degli sportivi seguiti.

Come nuotatore, Matteo non ha mai partecipato alle olimpiadi.

Chi è Matteo Giunta: l’amore per Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno ufficializzato la loro relazione nell’autunno del 2019, presentandosi insieme al Galà della Federnuoto a Roma. L’amore sarebbe sbocciato proprio fra vasca e bordo vasca, durante gli allenamenti dell’atleta azzurra. Negli anni la coppia è stata più volte paparazzata durante alcune uscite, ma raramente i due pubblicano fotografie che li ritraggono insieme sui loro profili social.

L’ultimo scatto condiviso da Giunta in cui lui appare al fianco di Federica, risale al 17 dicembre 2019 e nel testo si legge: “È sempre un piacere tornare in famiglia….anche solo per pochi giorni …”.

Stando ad alcuni rumors, al termine delle Olimpiadi di Tokyo attualmente in corso Matteo e Federica convoleranno a nozze, essendo questa l’ultima gara della nuotatrice prima del suo ritiro.