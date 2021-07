Federica Pellegrini si è aggiudicata la quinta finale consecutiva nella medesima specialità: i 200 stile libero. La campionessa italiana del nuoto compirà 33 anni il prossimo agosto e ieri ha vinto l’ennesima gara contro il tempo, tenendo testa alle avversarie da tutto il mondo. Conclusa la sua gara, Federica è scoppiata in lacrime emozionata e non appena ha potuto ha voluto celebrare con i suoi fan il superamento di questa difficile prova. Il suo primo post su Instagram dopo la gara ha fatto incetta di commenti e complimenti.

Federica Pellegrini conquista la finale olimpica: un post per festeggiare

Con il settimo tempo in gara, Federica Pellegrini si è aggiudicata un posto nella finale del sua specialità: i 200 stile libero.

La nuotatrice conquista per la quinta volta l’importante traguardo olimpionico e domani, alle 3.30 si tufferà nuovamente nell’acqua della sua amata piscina per cercare di vincere un posto sul podio. Prima di iniziare a concentrare mente e corpo nell’ultima fase della competizione, Federica ha deciso di fermarsi un attimo per celebrare sé stessa e le sue fatiche.

Poche ore fa, sul suo profilo Instagram è apparso un post contenente una fotografia scattata al termine della sua gara

.

Nell’immagine la Pellegrini è visibilmente commossa e tiene gli occhi chiusi, mentre sorride portandosi una mano alla bocca, mostrando di non riuscire quasi a credere di essere riuscita in una delle imprese più difficili della sua carriera. “We did it…again”, “Ce l’abbiamo fatta…di nuovo”, scrive la nuotatrice orgogliosa, parlando al plurale per riferirsi a chi la sta accompagnando in questo percorso, dai fan agli allenatori.

Federica Pellegrini: i complimenti dei vip italiani

La fotografia pubblicata da Federica Pellegrini ha presto raccolto i commenti dei fan, fra i quali non mancano anche alcuni volti noti dello spettacolo italiano.

Cantanti, conduttori, attori e giornalisti: sono state davvero molte le persone che hanno voluto esprimere la loro ammirazione nei confronti della campionessa olimpica. “DIVINA” ha commentato per esempio Francesca Michielin, scandendo l’aggettivo lettera per lettera. “Fantastica” ha scritto invece Alessandro Cattelan. Jovanotti e Joe Bastianich hanno lasciato una “pioggia” di applausi al di sotto dell’immagine e il volto di Master Chef ha anche ripostato il post della Pellegrini fra le sue stories. “Ci fai sognare super Federica Pellegrini”, il commento orgoglioso di Anna Foglietta, “Fede sei storia!!!!

Daje tutta” scrive invece Lodovica Comello.

La Federazione Italiana Nuoto ha lasciato un cuore blu, come l’acqua della piscina, a fianco dell’immagine. La Gazzetta dello Sport ha scritto poeticamente: “Fede, sei leggendaria”. “Leggendaria” è anche l’aggettivo scelto per descriverla da Mara Maionchi, sua collega di giuria a Italia’s Got Talent.

Fra i fan anche molti follower che seguono da tempo le imprese atletiche di Federica Pellegrini e che hanno voluto ricordarne le vittorie, anno per anno, definendola un “mito vivente”.

Federica Pellegrini: l’orgoglio dell’Italia Team

La pagina Instagram Italia Team, che in queste settimane sta seguendo le imprese di tutti gli atleti italiani, ha dedicato a Federica Pellegrini un post e una stories.

“La quinta finale dei 200 sl per Fede” ha scritto il profilo degli sportivi italiani, pubblicando un’immagine molto simile a quella scelta dalla nuotatrice per celebrare l’arrivo in finale. “La divina centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpionica nei 200 sl” sono invece le parole scelte per la stories unite a una fotografia della Pellegrini immortalata fuori dalla piscina, con lo sguardo rivolto verso l’alto.