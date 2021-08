È il compleanno dello “Zio” Gerry Scotti, storico conduttore e volto di numerosi programmi che da decenni tengono compagnia ai telespettatori italiani. Lui stesso ha voluto festeggiare questo giorno con una foto sul suo profilo Instagram, ma tra i commenti non è passata inosservata la frecciatina dell’amico Rudy Zerbi.

Gerry Scotti, la foto del compleanno e la “rispostaccia” di Rudy Zerbi

Nato nel 1956 a Camporinaldo, spegne ogni 65 candeline uno dei volti iconici della tv italiana, soprattutto in Mediaset. Gerry Scotti è infatti da quasi mezzo secolo uno dei conduttori più amati, al pari di Maria De Filippi, Carlo Conti e pochi altri.

Per festeggiare il traguardo dei 65 anni, lo stesso ha voluto pubblicare una foto sul suo profilo Instagram: occhiali da sole, cappello in testa e una cera splendida per un uomo della sua età. Scotti ha commentato il tutto con una didascalia che denota il suo arcinoto umorismo: “65 e non sentirli: sarò un po’ sordo? Grazie a tutti per gli auguri e l’affetto, buona estate!”.

Effettivamente, sotto al post e in rete sono centinaia i messaggi di auguri a Gerry Scotti. Solo sotto quella foto si sono fatti avanti Linus, Maria Amelia Monti (con la quale ha recitato nella serie Finalmente soli), Pio e Amedeo, Dj Albertino etc.

Tra questi, anche Rudy Zerbi, co-giurato a Tu si que vales che non ha avuto “pietà” del compleanno e ha commentato così la presunta sordità di Gerry Scotti: “Ascoltando i talenti della tua scuderia è venuto il dubbio anche a me…“.

La carriera di Gerry Scotti, arrivato a 65 anni

Nonostante secondo Zerbi stia perdendo qualche colpo, la carriera di Gerry Scotti parla per lui. Dalla provincia pavese è diventato uno dei conduttori più celebri della televisione italiana. Tutto è partito dagli anni ’70 e il lavoro in radio, a Radio Hinterland Milano2 prima e Milano International poi.

Quindi il salto, nel 1982, a Radio Deejay, voluto dallo stesso Claudio Cecchetto che gli ha permesso poi di approdare sul piccolo schermo.

Dopo l’esperienza politica di fine anni ’80 e inizio ’90, esplode la sua popolarità grazie a programmi come La sai l’ultima?, il Festivalbar (condotto per 5 edizioni) e quel gruppo di giochi serali che hanno fatto la fortuna di Gerry Scotti. Nel 1999 conduce infatti Passaparola, quindi Chi vuol essere milionario?, Paperissima, La Corrida e molto altro. Negli ultimi anni è stato impegnato come giurato: da Tu si que vales ad Amici, passando per Italia’s Got Talent, Gerry Scotti ha messo la sua trentennale esperienza al servizio dei nuovi talenti, con buona pace del suo orecchio e dell’opinione di Rudy Zerbi.

