Eleonora Daniele si gode l’estate insieme alla famiglia, dopo aver concluso una stagione televisiva positiva per il suo Storie Italiane. La conduttrice tornerà a settembre, tra le riconferme della Rai, e nel frattempo pensa di nuovo alla maternità, dopo la nascita della figlia primogenita Carlotta. Eleonora Daniele ha avuto la bimba a maggio 2020 ed è tornata in forma dopo le rotondità della gravidanza, ma il desiderio di diventare mamma bis è molto forte sia per lei che per il marito Giulio Tassoni.

Eleonora Daniele: il desiderio del secondo figlio

Eleonora Daniele non ha dubbi, quel secondo figlio lo desidera.

Lo rivela la stessa conduttrice in un’intervista a DiPiù: “Io e Giulio vorremmo un altro figlio. Ma sarà il Cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza“. I dubbi sono tanti, dato che Daniele ha avuto la prima figlia, Carlotta, a 43 anni, un’età non certo facilissima per portare avanti una gravidanza.

“Io sono grandicella, ma il ginecologo dice che sto bene“, ha spiegato in un’intervista a Gente, “Deve arrivare entro il 2022, perché dopo a 45 anni chiudo bottega“.

La nascita di Carlotta la gioia più grande

Per Eleonora Daniele la nascita di Carlotta ha cambiato tutto.

L’arrivo della figlia è stato un momento molto atteso per lei: “Ho desiderato tanto Carlotta ed è arrivata quando non pensavo più di poterla avere. Fare un figlio a 43 anni, si sa, non è semplice“, aveva raccontato.

“Ci credevo, lo speravo, ma più il tempo passava e più la vedevo difficile“, ha raccontato a la conduttrice, “Poi, però, quando ero più serena, sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto“.

La felicità con Giulio Tassoni e la voglia di rimanere con il pubblico

Eleonora Daniele ha spiegato come lei e Giulio Tassoni, imprenditore, siano riusciti ad armonizzare gli impegni lavorativi con l’arrivo della figlia.

“Io ero terrorizzata che la bimba, sommata a due lavori impegnativi, avrebbe rovinato il nostro rapporto sentimentale“, ha dichiarato a Gente, “Ma se i genitori sono persone intelligenti, un figlio ancora la coppia per sempre“.

La conduttrice, anche in vista di un secondo bebè, vuole continuare la carriera televisiva, non è detto con Storie Italiane: “Voglio restare attaccata al mio pubblico. Un sogno nel cassetto, però, ce l’ho: qualcosa di creativo, una fiction, meglio se in costume“.

