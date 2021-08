Anna Tatangelo si mostra bellissima sui social, neanche a dirlo. I fan ormai la conoscono bene e non stupiscono le immagini sensuali pubblicate sul social delle immagini per eccellenza, Instagram. Tutti però si sono fatti attrarre soprattutto da un altro particolare: sotto ai post sono apparsi i commenti pieni di cuori Livio Cori, proprio il presunto nuovo fidanzato della Tatangelo. È arrivato il momento di uscire allo scoperto?

Anna Tatangelo sensuale su Instagram

Cantante dalla voce eccezionale e bellezza assoluta. Tutti conoscono Anna Tatangelo anche se lei è molta attenta alla sua vita privata e a mantenerla, il più possibile, lontano dai riflettori.

La storia, ormai finita, con il suo ex Gigi D’Alessio è ben nota a tutti ed è anche finita da diverso tempo. In molti si sono chiesti se ci fosse un nuovo amore nel cuore della cantante che però ha sempre taciuto. Ultimamente si era molto parlato della possibilità di una relazione con Livio Cori, non confermata dalla diretta interessata. I primi di agosto, il settimanale Chi aveva diffuso alcune informazioni proprio su di loro, includendo anche uno scatto che li mostrerebbe molto vicini con un bacio sulle labbra.

Alle foto pubblicate su Instagram dalla Tantagelo hanno risposto in molti, tra cui anche Emma Marrone che le ha dedicato un “Bellissima Anna“, ma i fan non si sono certo fermati a quello.

L’occhio di tutti pare essere caduto proprio sui commenti di Livio Cori che in più di un post avrebbe aggiunti cuori blu. La Tatangelo risponde a sua volta, sempre con cuori blu e un bacio e molti fan rispondono prendendo i commenti come una “conferma”, se così la si può definire, alle voci di un flirt. Nessun commento esplicito, nessun sì dichiarato da entrambi. Bisognerà ancora attendere, smentita o conferma, da parte di entrambi, se mai arriverà.