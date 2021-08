Gigi D’Alessio è sulla bocca di tutti da qualche giorno per via dello scoop sulla gravidanza della sua nuova compagna, Denise Esposito. La notizia ha attirato l’attenzione degli amanti del gossip e in molti si sono immediatamente domandati se anche Anna Tatangelo ha trovato di nuovo l’amore dopo la fine della loro relazione. La risposta sembrerebbe essere affermativa e il cuore della cantante batterebbe da qualche tempo per il rapper Livio Cori.

Livio Cori e Anna Tatangelo: la storia del presunto flirt

Lo scorso marzo, in una puntata di Ogni Mattina, su Tv8, l’esperto di gossip Santo Pirrotta aveva diffuso un’interessante indiscrezione su Anna Tatangelo.

Secondo l’ospite della trasmissione di Adriana Volpe infatti, la cantante avrebbe ritrovato nuovamente l’amore dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio, iniziando una relazione con Livio Cori. Una volta udita la notizia sul suo conto, Anna aveva reagito duramente alle insinuazioni di Pirrotta. “Partirà una diffida” aveva dichiarato furiosa. In quell’occasione, la Tatangelo non aveva comunque smentito che fra lei e il rapper potesse esserci una relazione e aveva invece ammesso di conoscerlo personalmente. “Conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live“ aveva spiegato.

Nelle ultime ore, il settimanale Chi ha diffuso alcune informazioni su Anna Tatangelo e Livio Cori, includendo anche uno scatto che li mostrerebbe molto vicini. Nello specifico, sulla pagine del magazine si vedrebbe la cantante seduta sul bordo di uno sdraio su cui è coricato un ragazzo, presumibilmente Cori, che lei bacia sule labbra.

Chi è Livio Cori: il presunto fidanzato di Anna Tatangelo è un rapper

Livio Cori è nato a Napoli il 12 marzo 1990. Cresciuto nei Quartieri Spagnoli, il suo ingresso nel mondo della musica avviene quando è ancora molto giovane.

Nel 2005, a soli 15 anni, inizia a scrivere le sue canzoni. Ben presto conquista l’interesse dei suoi concittadini, che ascoltano con piacere le sue opere musicali. In breve tempo, Livio ottiene successo anche al di fuori della città in cui è nato. Nel 2008 iniziano le prime collaborazioni, compresa quella con Ghemon, che nel 2015 canta con lui Tutta la notte, conquistando le classifiche. Nel 2016, insieme al rapper Luchè, realizza il singolo Veleno.

La musica non è la sola passione di Livio Cori, che fra il 2017 e il 2019 recita in Gomorra. Il rapper produce poi anche il brano Surdat, che diventa la colonna sonora della serie.

Più volte nel corsi degli anni, Livio è stato associato al rapper Liberato, che non ha mai voluto rivelare la sua identità. Secondo alcuni infatti i due artisti sarebbero in realtà la stessa persona, ma lui ha sempre negato, evidenziando le differenze nelle loro voci.

Chi è Livio Cori: le collaborazioni con Anna Tatangelo

Come dichiarato dalla stessa Anna Tatangelo, lei e Livio Cori si sarebbero conosciuti al Festival di Sanremo nel 2019, dove lui si era presentato con Nino D’Angelo, cantando “Un’altra luce”. Nello stessi anno, la cantate aveva partecipato alla kermesse con “Le nostre anime di notte”, in cui raccontava la sua storia con Gigi D’Alessio.

Negli ultimi anni, Anna ha più volte invitato Cori a prendere parte ai suoi live. I suoi fan ricorderanno sicuramene il loro duetto sul brano del rapper Core senza paura, nella tappa napoletana de La fortuna sia con me-Tour.

Qualche ora fa, Anna Tatangelo ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto in cui posa in costume, mostrando un fisico mozzafiato. “Eh niente , stavano bene col costume“ ha scritto lei, spiegando la scelta dell’outfit della fotografia.

“Il blu ti dona“ ha commentato Livio Cori, aggiungendo delle faccine sorridenti e dei cuoricini blu, utilizzati poi anche dalla cantante come risposta. Ovviamente dal commento del rapper non è semplice capire quali siano i rapporti fra lui e Anna, ma chissà che nei prossimi giorni entrambi non scelgano di svelare qualcosa di più sul loro legame.