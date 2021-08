Elettra Lamborghini ama parlare con i suoi fan della sua vita privata, condividendo con loro sogni, passioni e racconti. Ieri, la cantante ha chiacchierato con chi la segue su Instagram attraverso le sue stories e ha reso noti alcuni dettagli sull’imminente “nuovo arrivo“. Elettra sembra davvero aver perso la testa per un cucciolo: il piccolo puledro adottato negli ultimi tempi.

Elettra Lamborghini mostra il nuovo arrivato: “Come se fosse destino”

Ieri sera, Elettra Lamborghini ha dedicato qualche ora ai suoi follower di Instagram, attivando per loro la funzione “box delle domande”. La cantante ha accettato di rispondere alle curiosità dei fan, che le hanno chiesto molte informazioni a proposito del nuovo arrivo a casa sua.

Da tempo si rincorrono le voci sulla presunta intenzione della cantante di allargare la famiglia, ma anche questa volta a portare nuova gioia nella sua vita non sarà un bebé.

Come è noto, Elettra ama i cavalli e pratica equitazione e in questo periodo si sta preparando ad accogliere un puledro. Ad annunciarlo è stata lei stessa, che dopo aver parlato dell’animale con cui si allena da tempo, ha condiviso alcuni dettagli sul cucciolo. “Il mio nuovo puledrino– ha rivelato- ha un nome bellissimo proprio da cavallo americano”.

Un fan le ha quindi chiesto di condividere più informazioni sul cavallo e lei ha pubblicato un breve video in cui il cucciolo si muove teneramente al fianco della madre. “È un amore, me ne sono innamorata ed affezionata appena l’ho visto” ha ammesso. “Appena nato è stato un piccolo sfortunatello come se fosse destino che me ne prendessi cura io” ha poi rivelato.

Elettra Lamborghini innamorata del suo cuccolo: il mistero sul nome

Incuriosito dall’arrivo del nuovo cucciolo, un altro fan le ha chiesto di condividere ulteriori immagini e le ha domandato anche il nome del piccolo.

“Vi prego l’amoreee“ ha commentato la Lamborghini emozionata. “Qui era appena nato“ ha spiegato riferendosi allo scatto pubblicato. Rispondendo poi alla domanda sul nome, Elettra ha preferito mantenere il mistero, fornendo solo un piccolo indizio. “Il nome lo dico appena arriva a casa“ ha infatti dichiarato. “Ma inizia con una C“ ha aggiunto, lasciando comunque ampio spazio alla fantasia dei fan.

Elettra Lamborghini annuncia l’arrivo di un nuovo cavallo

Fonte: Instagram

Elettra Lamborghini rivela: “Mi mancherà per sempre”

Parlando di cavalli, Elettra Lamborghini non ha potuto non ricordare Lolita, la cavalla di 21 anni morta lo scorso ottobre per via di alcune complicanze nel corso di un’intervento chirurgico.

“Ti manca qualcuno?” le ha domandato un fan. “Lei, come l’aria…” ha risposto, condiviso un’immagine dell’esemplare. “Mi mancherà per sempre fino all’ultimo mio giorno di vita” ha concluso malinconica.