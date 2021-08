Elettra Lamborghini si sta godendo l’estate fra le vacanze e il successo del suo nuovo disco. Il brano “Pistolero” è già disco d’oro e la cantante ha voluto celebrare la notizia con i suoi fan su Instagram. Sempre sul suo account, Elettra ha inoltre recentemente condiviso un selfie che ha accesso la curiosità di chi segue con entusiasmo ogni novità sulla sua vita privata. Secondo qualcuno infatti il post condiviso annuncerebbe l’imminente ampliamento della famiglia della Lamborghini e Afrojack.

Elettra Lamborghini, “Ciao da noi 3”: l’indizio nello scatto

Nelle ultime ore, Elettra Lamborghini ha sorpreso i suoi fan con uno speciale scatto pubblicato sul suo profilo Instagram.

L’ex opinionista dell’Isola dei famosi si sta godendo le vacanze a Mykonos e ieri ha approfittato della luce del tramonto per fotografarsi di fronte a una splendida piscina dalle acque cristalline. Elettra appare al centro del selfie, con addosso un costume da bagno giallo che risalta la sua abbronzatura. Alle sue spalle si vedono sia la piscina, sia il mare illuminato dal sole che sta tramontando all’orizzonte.

A scatenare la curiosità e le reazioni dei fan però non è stato tanto il contenuto della fotografia, quanto piuttosto la didascalia scritta ad accompagnarlo.

“Selfie e Mykonos” ha commentato la Lamborghini, aggiungendo ancora: “Ciao da noi 3“ e inserendo le emoji di un braccio che scatta un selfie, di un sole e di due meloni. Secondo alcuni follower della cantante, nelle sue parole sarebbe evidente la presenza di un indizio che farebbe pensare a una gravidanza. In molti hanno infatti creduto che con le parole “noi 3” Elettra potesse riferirsi a lei, a suo marito, il dj Afrojack e a un bebé in arrivo.

Elettra Lamborghini insospettisce i fan con un post

Fonte: Instagram

A dire la verità, non è la prima volta che Elettra Lamborghini pubblica sul suo profilo contenuti che lasciano pensare a una presunta gravidanza o quanto meno al fatto che lei nutra il desiderio di diventare madre.

Qualche tempo fa, la cantante aveva pubblicato alcune immagini in compagnia di una bambina, mostrandosi coinvolta in quelle che sembravano vere e proprie “prove da mamma”. Elettra aveva inoltre già lasciato credere ai fan di essere incinta pubblicando fra le stories alcune fotografie in cui si vedeva la mano del marito Afrojack dolcemente appoggiata sulla sua pancia.

L’ultimo post pubblicato poche ore fa ha attirato l’attenzione non solo dei suoi fan, ma anche di colleghi e amici noti al grande pubblico. Giusy Ferreri ha pubblicato con una “raffica” di emoji a forma di cuore e di sole. Ludovica Pagani ha lasciato una sfilza di faccine con gli occhi “dolci” e un cuoricino rosso. Anna Tatangelo ha affermato “Belllaaaaaa”, aggiungendo a sua volta dei cuori dorati. Anche Afrojack non ha resistito all’immagine della sua mogliettina, commentandola con cuori e faccine con gli occhi a cuore.