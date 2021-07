Piovono dolci sospetti su Elettra Lamborghini e il marito Afrojack. Secondo le ultime indiscrezioni, una foto condivisa dalla spumeggiante ereditiera sui social avrebbe un preciso significato: una gravidanza in corso. Davvero Elettra Lamborghini è incinta? Su Instagram sono sempre più numerosi gli utenti pronti a scommettere sulla lieta notizia.

Elettra Lamborghini in dolce attesa? La foto “sospetta” con Afrojack

Tra le tenere effusioni estive in salsa social, per Elettra Lamborghini e Afrojack ci sarebbe spazio per un indizio sulla dolce attesa che piove su Instagram a infiammare il cuore dei fan.

Il sospetto che l’ereditiera sia incinta è cristallizzato in uno scatto in particolare, condiviso sul suo profilo, in cui la cantante si mostra insieme al marito in una posa che suggerirebbe una gravidanza in corso. Ne sono convinti i follower dell’ereditiera, che nelle ultime ore si sono precipitati sul suo account per provare a capire di più dalla diretta interessata.

Nell’immagine pubblicata da Elettra Lamborghini tra le sue Instagram Stories spuntano le mani di marito e moglie sulla pancia di lei, come ad accarezzare un figlio in arrivo. E la fantasia di tanti corre all’ipotesi che sia proprio questa la grande notizia all’orizzonte per la coppia.

Instagram Stories di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini: le immagini social dopo la notizia della presunta gravidanza

Non c’è dubbio che Elettra Lamborghini sia capace di grandi sorprese per il suo pubblico, ma anche di curiose provocazioni come quella della foto pubblicata poche settimane prima da una delle splendide mete scelte per le sue vacanze. Sui social non è arrivata, però, la risposta tanto attesa alla domanda numero uno: è incinta? Mentre i punti interrogativi si addensano su questo sogno dei fan, lei sembra in tutt’altro affaccendata.

Pochi minuti fa, un’altra immagine è apparsa tra le sue Instagram Stories, e mostra un confronto che non passerà certo inosservato agli occhi dei suoi follower: “1999 – 2021“, scrive per spiegare il cambiamento del suo aspetto rispetto agli anni della sua infanzia.

Il tutto incorniciato da un “Love this“.