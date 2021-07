Da giorni, Elettra Lamborghini è al centro dei gossip sulla presunta gravidanza, e dopo la foto insieme al marito Afrojack spuntano nuove tenerissime immagini ad alimentare il “sospetto” sulla dolce attesa o almeno sulla sua voglia di diventare mamma. Le Instagram Stories dell’ereditiera non passano inosservate.

Elettra Lamborghini, “prove da mamma” in vacanza? Le immagini su Instagram

Sembra essere un’estate speciale per Elettra Lamborghini, incorniciata dal successo della sua hit Pistolero e da una serie di gossip sulla sua presunta gravidanza. Le voci sulla dolce attesa si moltiplicano tra le cronache rosa, complici alcune immagini che richiamerebbero lo scenario di una prossima maternità.

Tra le Instagram Stories della ex opinionista dell‘Isola dei Famosi sono spuntate dolcissime foto della sua vacanza con alcuni amici, foto che la ritraggono insieme a una bambina tra coccole e tenere dediche d’affetto. Secondo alcuni, vere e proprie “prove da mamma” a dare un ulteriore sussulto al sogno dei follower. Un po’ come per Cecilia Rodriguez, il cui primo incontro con la nipotina Luna Mari ha fatto correre la fantasia dei fan al possibile orizzonte di un lieto evento.

Immagini Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini incinta?

La foto che ha scatenato la curiosità

Ai primi di luglio, a catturare l’attenzione dei fan sull’ipotesi della dolce attesa era stata un’altra immagine, condivisa da Elettra Lamborghini sempre via Instagram Stories. In quella occasione, la foto della sua mano posata sulla pancia, insieme a quella del marito, ha fatto gridare all’indizio di una presunta gravidanza. Dai diretti interessati nessun commento sul rincorrersi dei gossip, che nelle ultime settimane sembrano essersi fatti più insistenti.

Instagram Stories di Elettra Lamborghini

Non c’è dubbio sul fatto che le vacanze di Elettra Lamborghini siano al centro della curiosità dei fan, anche per i siparietti social con cui aggiorna di frequente il suo seguito di follower.

Tanti ora si aspetterebbero il più dolce degli annunci, ma al momento tutto sembra tacere.