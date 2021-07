Cecilia Rodriguez ha finalmente incontrato Luna Mari, seconda nipotina dopo Santiago. La piccola, figlia di Belen e Antonino Spinalbese, è venuta alla luce pochi giorni fa a Padova e al suo arrivo in casa tutto profuma di festa. Nelle prime immagini social della zia “Cechu”, spuntano alcuni dettagli del benvenuto riservato alla bimba che non passano inosservati. Con loro anche Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia.

Cecilia Rodriguez incontra Luna Mari: prime immagini con la figlia di Belen e Antonino Spinalbese

Sono trascorse poche ore dal primo dolcissimo incontro tra Santiago, primogenito di Belen nato dal matrimonio con Stefano De Martino, e la sorellina Luna Mari, ed è già tempo di nuovi abbracci per la piccola di casa.

Stavolta tocca alla zia Cecilia Rodriguez, che ha potuto tenerla stretta al cuore, per la prima volta, al loro ritorno dopo il parto (avvenuto all’ospedale di Padova).

Luna Mari è nata il 12 luglio scorso e ha già catturato l’attenzione di milioni di persone, complici i teneri scatti pubblicati da mamma e papà poco il lieto evento. Le immagini dell’incontro tra Cecilia Rodriguez e la nipotina sono state condivise dall’amicia Patrizia Griffini, che accompagna le Instagram Stories con una parola: “Pazzeschi“.

Primo abbraccio tra Cecilia Rodriguez e Luna Mari

Nel video condiviso sui social si intravedono alcuni dettagli dell’allestimento di benvenuto per la piccola di casa, e tutto è colorato di rosa, dalle tovaglie al peluche, passando per i fiori e alcuni altri complementi che non sono ben nitidi, ma rendono comunque l’idea della grande gioia in casa Rodriguez.

Cecilia Rodriguez, prime prove da “mamma” con Luna Mari

Sono in tanti, in queste ore, a rincorrere il sogno di una nuova gravidanza in casa, stavolta per Cecilia Rodriguez. La sorella della showgirl, da tempo fidanzata con Ignazio Moser, non ha nascosto il suo desiderio di diventare mamma e le immagini insieme alla nipotina hanno fatto innamorare i fan.

Che sia giunto il momento anche per lei? Dal canto suo, già nel 2020 il figlio di Francesco Moser aveva espresso lo stesso dolce intento, ma senza fretta: la coppia continua a godersi la vita da fidanzati, anche se l’ipotesi continua a stuzzicare le cronache rosa.

