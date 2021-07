Santiago, il primogenito di Belén Rodriguez, ha finalmente incontrato la sorellina Luna Marì. L’incontro dolcissimo è avvenuto nella villa sull’isola di Albarella al rientro di Belén dall’ospedale; è stata la showgirl a postare le tenere immagini delle coccole di Santiago alla sorellina.

La piccola Luna Marì è nata nella notte tra domenica e lunedì, per la precisione alle 00.47 del mattino e con parto naturale. Mamma e figlia sono in ottima salute e Belén fin da subito si è mostrata follemente innamorata della sua piccolina.

Santiago incontra Luna Marì

Ora Santiago non sarà solo più il principe di mamma Belén, ma anche della piccola Luna Marì.

E da come lui si è mostrato sorridente e felice nel tenerla in braccio, sembra proprio sarà così. Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno portato a casa Luna dall’ospedale, lasciandosi alle spalle le polemiche legate alla shwogirl e al fatto che due ascensori e un intero piano dell’ospedale fossero stati riservati a lei.

Luna Marì ha dormito per tutto il viaggio in braccio alla mamma, con la testa appoggiata al seno, come mostrato da Belén nelle sue storie. Al loro arrivo ad attenderli c’era Santiago che, seduto sul divano, ha immediatamente preso in braccio la piccolina; a riprendere la tenera scena mamma Belén, che gli ha chiesto: “Com’è la sorellina?

” e lui emozionato ha risposto: “Bella” per poi alzare la testa e sorriderle.

Festa in casa per l’arrivo di Luna Marì

Ad attendere il ritorno di Belén e Luna Marì non c’era solo Santiango, anche una stanza interamente addobbata per l’occasione. Entrando in casa Belén Rodriguez ha ripreso tutto; le decorazioni, il tavolo ricco di dolci, il ricordo della nascita della piccola ricamato in rosa su un telo bianco…

Belén ha anche trovato palloncini, orsetti e vestitini per la piccola. Nelle storie ha ringraziato il compagno scrivendo: “Ma grazie amore, sei speciale“.