Belén Rodriguez si sta godendo i primi giorni da mamma bis, la piccola Luna Marì è già una piccola principessa super coccolata tanto dalla mamma tanto da papà Antonino. La bimba è nata nella notte tra domenica e lunedì, quando l’Italia era nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei 2020, con parto naturale.

Sia Belén sia Luna sono in ottima forma e la neo-mamma bis sta tenendo aggiornati i fan su come stanno proseguendo questi primi giorni. Intanto proseguono i messaggi di auguri per la coppia di genitori, dopo Fabrizio Corona, e tanti altri vip, anche l’ex marito di Belén, Stefano De Martino, ha mostrato la sua vicinanza per la nascita.

Belén e i primi giorni da mamma

Belén Rodriguez continua ad aggiornare i fan sulla sua vita da neo-mamma bis. La showgirl argentina ha condiviso una serie di Instagram Stories dove ha mostrato la piccola Luna Marì; un fagottino di dolcezza e bellezza. Insieme a Belén anche papà Antonino, visibilmente travolto dall’emozione.

In una prima storia postata da Belén, si vede un primo piano della piccola Luna Marì mentre si trova attaccata al seno della mamma, un video dolcissimo che mostra un momento delicato del rapporto tra una neo-mamma e il suo bambino.

Belén ha poi mostrato anche un’altra foto, questa volta per intero, di lei intenta ad allattare la figlia.

Antonino Spinalbese e la vita da papà

Antonino Spinalbese è sempre al fianco di Belén e della sua bambina, il neo-papà è stato immortalato dalla showgirl mentre teneva in mano la figlioletta, guardandola con dolcezza. “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità …” aveva scritto sui social per festeggiare la nascita di sua figlia, che lui ha chiamato “Il mio angelo”.

La coppia è al settimo cielo e si sta quindi godendo al massimo questo momento di felicità e idillio famigliare.