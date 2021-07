Belén Rodriguez ha condiviso con i fan le foto della piccola Luna Marì; la showgirl è mamma bis da poche ore ed è già follemente innamorata della sua piccolina come si vede anche dal video che accompagna le immagini. mamma Belén ha anche condiviso con i fan a che ora è nata Luna Marì e quanto pesava alla nascita e come stanno ora mamma e figlia.

La notizia della nascita della piccola Luna Marì è arrivata nella prima mattinata di oggi, lunedì 12 luglio, dopo che mamma Belén Rodriguez e papà Antonino Spinalbese hanno condiviso post e storie annunciando l’arrivo della piccola. La coppia è fuggita nelle scorse ore da Milano e si troverebbe in un villa privata nel Polesine sull’Isola di Albarella.

Le prime foto di Luna Marì pubblica da Belén

Belén Rodriguez ha fatto le presentazioni ufficiali tra la sua piccola Luna Marì, nata stanotte, e i suoi fan. La showgirl ha postato le foto della piccola scrivendo: “Luna Marì 12/07/2021 2,9Kg nata alle 12.47 am, parto naturale“. Belén ha anche aggiunto un ringraziamento a tutti coloro che in queste ore le hanno dimostrato grande affetto e hanno accolto con amore la sua piccola, scrivendo: “Grazie a tutti per gli augurI! Siamo di una felicità indescrivibile“.

I messagi d’auguri a Belén e Antonino per la nascita di Luna

In tanti si sono riversati nei commenti per fare gli auguri a Belén, al compango Antonino e alla piccola Luna: “Benvenuta Luna Marì” ha scritto Mara Venier aggiungendo un cuore, “Benvenuta Luna Marì. Congratulazioni a voi genitori e al fratello maggiore Santiago” ha scritto ancora Valeria Marini.

E poi Caterina Balivo, che ha scritto: “Oh mamma. auguri” con tanto di emoji a cuore e fiorellini rosa; Elodie, Francesco Arca, Simona Ventura che ha scritto: “Benvenuta Luna Marì. Congratulazioni a mamma e papà“.