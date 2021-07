Nelle prime ore di ieri è nata la piccola Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La notizia della sua nascita era una delle più attese degli ultimi giorni ed è stata accolta con grande entusiasmo da fan e amici della coppia. Fra le reazioni al post pubblicato dalla showgirl argentina c’è anche quella di Stefano De Martino, il suo ex marito e padre del primo figlio, Santiago.

Belen Rodriguez mamma per la seconda volta: l’annuncio via Instagram

Da ieri mattina Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventati genitori della piccola Luna Marì. La bambina è nata nelle prime ore della giornata e la “neomamma bis” ha comunicato ai suoi follower di Instagram la lieta notizia condividendo con loro le prime fotografie della bambina.

“C’è qualcuno che è nato adesso…” ha scritto Belen pubblicando fra le sue stories l’immagine ritraente la gambina e il pannolino della figlia. “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità …” ha scritto invece Spinalbese, condividendo la fotografia del piedino della bambina.

Oltre a queste due dolci immagini scelte per annunciare la nascita della piccola, sul profilo Instagram di Belen è poi apparso un post, in cui viene mostrato anche il volto della neonata.

“Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicità indescrivibile” ha commentato la Rodriguez, scatenando i commenti entusiasti di amici e colleghi.

È nata Luna Marì: Stefano De Martino reagisce alla notizia di Belén Rodriguez

La notizia della nascita di Luna Marì è stata accolta con commenti di gioia e congratulazioni da parte di colleghi, amici e fan della coppia Rodriguez-Spinalbese. Proprio osservando le reazioni al post pubblicato da Belen nella giornata di ieri, si nota inoltre un’interessante dettaglio.

Fra i like lasciati sotto le prime immagini della bambina pubblicate dalla showgirl è infatti apparso anche quello di un suo ex. Se Fabrizio Corona ha voluto dedicare una stories alla notizia della nascita della bambina della Rodriguez, con la quale è stato fidanzato in passato, il suo ex marito ha scelto invece la via della discrezione.

Stefano De Martino si è infatti limitato a lasciare il suo “mi piace” senza aggiungere commenti pubblici. Purtroppo non è noto se il conduttore abbia poi contattato privatamente la sua ex per congratularsi con lei per l’arrivo di Luna Marì.

La scelta di reagire alla notizia anche solamente con un semplice “like”, sembrerebbe comunque dimostrare che fra loro i rancori di un tempo sono ormai superati. Proprio con De Martino Belen era diventata mamma per la prima volta di Santiago, nato nel 2013, che da ieri veste l’importante ruolo di “fratello maggiore”.

Belen Rodriguez mamma di Luna Marì, le reazioni dei amici e colleghi

Quella di Stefano De Martino non è stata la sola reazione al post di Belen Rodriguez. Nel corso della giornata di ieri, in molti hanno infatti commentato i dolci scatti che mostrano la bambina, condividendo la loro gioia con la showgirl.

“Benvenuta Luna Mari’ ha scritto Mara Venier, accompagnando le parole con dei cuoricini rossi. “Oh mamma, auguri” la reazione di Caterina Balivo.

Elodie ha commentato con le emoji di un cuoricino rosso e di una faccina con gli occhi a cuore, mentre Simona Ventura ha scritto “Benvenuta Luna Marì. Congratulazioni a mamma e papà”. “BENVENUTA LUNA MARÌ. CONGRATULAZIONI A VOI GENITORI E AL FRATELLO MAGGIORE SANTIAGO” ha scritto Valeria Marini inserendo stelline e baci fra le parole per esprimere tutta la sua felicità nell’apprendere la lieta notizia.