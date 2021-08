La storia d’amore fra Ivana Mrazova e Luca Onestini è giunta al capolinea. Ieri, l’ex gieffino ha annunciato ai suoi fan la fine della relazione con la modella originaria della Repubblica Ceca, lasciando fortemente stupiti i loro fan. Onestini ha scritto un lungo messaggio colmo d’affetto nei confronti di quella che ormai è la sua ex, che ha inizialmente scelto la strada del silenzio. Oggi però, anche Ivana ha voluto dire la sua sulla fine della loro storia, mostrandosi in disaccordo con alcune affermazioni di Luca.

Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono lasciati: l’annuncio social

Ieri pomeriggio, Luca Onestini ha affidato ai social un triste annuncio relativo alla fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova.

La notizia è arrivata come un “fulmine a ciel sereno”, cogliendo di sorpresa i fan che li seguivano dai tempi della loro partecipazione al Grande Fratello Vip del 2017. “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono” ha scritto l’ex gieffino. Il messaggio è stato accompagnato da una dolce immagine che li ritrae abbracciati, scattata tempo fa.

Onestini ha rivelato che lui e Ivana avrebbero “provato e riprovato” a far funzionare il loro rapporto, ma ogni tentativo sarebbe risultato vano.

“Ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene” ha concluso.

Nelle prime ore di questa mattina, anche Ivana Mrazova ha parlato ai fan della fine della sua relazione con Luca Onestini. Come l’ormai ex fidanzato, la modella ha scelto un’immagine scattata quando erano ancora insieme, in cui entrambi sono ritratti felici e intenti a guardarsi negli occhi, pubblicandola fra le sue storie Instagram.

La dolcezza dell’immagine non sembrerebbe però essere confermata del tutto dalle parole scritte da Ivana, che ha iniziato il suo messaggio facendo chiarezza su un aspetto evidenziato da Onestini. “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita“ ha esordito, riferendosi all’immagine e al messaggio pubblicati dal gieffino. “Penso però che non ci siamo ‘aspettati e supportati’” ha aggiunto mostrandosi in disaccordo con le parole di Onestini. “Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima“ ha aggiunto ripensando alla loro storia.

Ivana Mrazova e la verità sull’ultimo anno con Luca Onestini

Continuando a parlare di quanto vissuto insieme a Luca Onestini, Ivana ha ammesso di aver trascorso un anno tutt’altro che semplice. “L’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate“ ha spiegato. “Mi dispiace perchè erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto amore e complicità– ha concluso amareggiata- il nostro libro finisce qui”.