Luca Onestini ha affidato al suo profilo Instagram una rivelazione sulla sua favola d’amore con Ivana Mrazova, condensata in un messaggio che si abbatte sui fan della coppia come triste annuncio inaspettato. Le parole dell’ex gieffino sono accompagnate da una foto a due in cui emerge tutto il dolore del difficile momento.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, il triste annuncio su Instagram

È finita la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, e ad annunciarlo, con un post pubblicato sul suo Instagram, è stato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Parole che arrivano ai fan della (ex) coppia come un fulmine a ciel sereno, e chiudono un capitolo da favola che aveva fatto sognare il pubblico del reality.

Il messaggio di Luca Onestini accompagna una foto romantica insieme alla sua ex fidanzata, uno scatto che li ritrae mentre si baciano sotto un ombrello costellato di luci. È un’istantanea che sembra contrastare apertamente con la tristezza del momento della rottura, e che rimanda all’immagine di un grande amore impresso nella storia di entrambi.

“È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono.

Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene“.

Post di Luca Onestini su Instagram

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: la storia d’amore

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova era iniziata nel 2017, dopo il primo incontro avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip. Entrambi concorrenti del reality, si erano avvicinati molto tra le mura di Cinecittà e la loro relazione aveva catturato l’attenzione di pubblico e cronache rosa.

A Verissimo, nel corso di una lunga intervista di coppia, avevano parlato della forza del loro sentimento e della loro complicità, ma oggi le loro strade si sarebbero separate in modo netto. Al momento, secondo le indiscrezioni la modella si troverebbe in Repubblica Ceca e, dopo l’annuncio del suo ex fidanzato, non ha rilasciato dichiarazioni sui social.