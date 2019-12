Luca Onestini sorprende la sua Ivana Mrazova con una romantica sorpresa a Vieni da me. Due anni d’amore e nessuna nuvola, come specifica il modello: non c’è crisi e quelle presunte dal gossip sono pure illazioni. La coppia è stata lontana per qualche tempo perché Ivana Mrazova è tornata in Repubblica Ceca a trovare la sua famiglia e si è sottoposta a un piccolo intervento che ha prolungato la sua permanenza. La mancata partecipazione a Pechino Express, per cui c’è stato uno scontro con Elenoire Casalegno, non ha nulla a che fare con una crisi di coppia.

Onestini è anzi intenzionato a portare Ivana Mrazova all’altare, ma prima vuole finire l’università.

Luca Onestini: “Ivana Mrazova è la donna della mia vita”

“Io penso che Ivana ha tutto quello che a me piace, mi completa e mi auguro di essere anche io per lei quello che lei è per me“, confessa Luca Onestini a Vieni da me. Lo speaker radiofonico ha preparato insieme a Caterina Balivo una sorpresa per la sua compagna, di cui lei è totalmente all’oscuro. Quando Luca Onestini entra in studio con un mazzo di rose, la modella si getta tra le sue braccia sorpresa, una grande emozione per lei.

“È la storia più lunga che ho avuto fino ad adesso, ci tengo. Sono stati 2 anni bellissimi, di solito nelle storie ci sono gli alti e bassi, con lei di bassi non ce ne sono stati. Ovviamente arriveranno, però fino adesso non ci sono stati. È tutto bellissimo“, conferma Onestini per smentire le voci di una crisi di coppia.

L’incontro e l’amore

La storia tra i due è nata nella Casa del Grande Fratello Vip: “Ci siamo aspettati, ci siamo messi insieme finito il reality.

Eravamo costretti a vivere insieme, ci siam conosciuti pian pianino, ci siamo aspettati e poi una volta finito ci siamo messi insieme“, racconta Onestini, “Non nascondo che gli autori si sono anche un po’ innervositi, hanno detto ‘Ma scusate, se vi mettete insieme dentro ci faceva più gioco’, ma a noi non è importato, abbiamo seguito il cuore ed è andata bene così“.

E per spiegare i titoli di giornali che parlavano di rottura, Luca Onestini commenta: “Nella comunicazione le belle notizie non fanno notizia, sono le brutte che rimbombano.

Con noi ci sono state delle fake news riguardanti presunte crisi, che in realtà non sono mai avvenute. Si è parlato di crisi perché siamo stati separati per un periodo di tempo per lavoro e lei è andata a trovare la sua famiglia“.