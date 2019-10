È in atto una vera e propria guerra tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Luca Onestini ed Elenoire Casalegno, conduttrice di Vite da Copertina. La discussione è partita da un’affermazione della conduttrice durante il programma di Tv8, che conduce al fianco di Giovanni Ciacci. La Casalegno ha detto in trasmissione che l’ex tronista non ha deciso di non partire per Pechino Express per motivi legati al suo guadagno, pare, secondo l’indiscrezione pervenuta a Vite da Copertina che Onestini non fosse propenso ad abbandonare i suoi account social per un intero mese.

A quest’affermazione Onestini ha risposto con un video apparso in una story Instagram.

Ma Elenoire non ha certo fatto finta di nulla e ha replicato tra le pagine di Gossipblog, il quale annuncia che la conduttrice sarebbe pronta a passare a vie legali.

La reazione di Luca Onestini

È difficile vedere Luca Onestini coinvolto in polemiche, ma la sua reazione a quanto detto nel corso della trasmissione Vite da Copertina lo ha allontanato da questa immagine. Il fidanzato di Ivana Mrazova stavolta ha sentito la necessità di mettere in chiaro alcune cose.

“La questione era collegata un pochino a tutte le cose che sto sentendo su di me in questo ultimo periodo” ha cominciato Onestini.

“Dovete sapere, chi mi conosce lo sa, che io me ne frego sempre, non rispondo mai, non alimento polemiche, faccio il superiore. A meno che non provengano da persone che rispetto e considero e quindi alle quali mi degno di rispondere“. Poi prosegue a muso duri: “In questo caso non è così, però rispondo perché quando una persona si permette di andare in televisione e dire delle ca**ate pubblicamente è giusto che venga sputta**ta. Dovete sapere che in questo settore c’è anche tanta gente che non è per nulla professionale, ad esempio la signora in questione.

E la prima regola quando si fa un lavoro attraverso un mezzo di comunicazione è documentarsi. Lei si vede che non lo ha fatto per niente, ha detto solo delle ca..te e ha fatto una figura di me*da” ha concluso l’influencer.

La risposta di Elenoire

Elenoire non lascia cadere le accuse e con una risposta apparsa sui giornali dà vita ad un animato botta e risposta che rischia di approdare in tribunale a quanto si legge su Gossipblog.

“Ah, le contraddizioni!” comincia la Casalegno a gamba tesa. “A volte nascono e proliferano all’interno di una frase di poche parole un po’ sgrammaticata. Certi signori, attraverso le contraddizioni, si permettono di dare giudizi affrettati quasi a nascondere le proprie indecisioni. Sarebbe meglio spiegare senza agitarsi troppo, il motivo di una scelta lavorativa, senza usare offese e parolacce che spesso tradiscono nervosismo. La notizia riportata in trasmissione non conteneva insulti, offese, parole volgari, e tanto meno giudizi professionali. Nel video dal signore postato, lo stesso dichiara di essere una persona che se ne frega, e che fa il superiore; scomodando Honore’ de Balzac, scrittore all’avanguardia, potrei così concludere: ‘La malattia del nostro tempo è’ la superiorità. Ci sono più santi che nicchie’. Buona vita a tutti, anche al signore“. Insomma ormai la guerra sembra dichiarata: Onestini risponderà al fuoco di difesa esploso dalla Casalegno, dopo il primo attacco dell’influencer?