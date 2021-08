Triste lutto per Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne e volto noto per gli appassionati del programma. Nelle scorse ore, ha pubblicato sui social una lunghissima lettera di addio al padre della fidanzata Camilla, morto nella giornata di venerdì. Ignote le cause del decesso, ma dalle sue parole si capisce il legame profondo che legava Mattia Marciano al suocero.

Morto il suocero di Mattia Marciano, tronista di Uomini e Donne

L’esperienza a Uomini e Donne lo ha fatto conoscere da migliaia di spettatori del dating show di Maria De Filippi. Mattia Marciano è stato prima corteggiatore e poi tronista.

Finita quell’esperienza, però, ha lasciato i riflettori ed è tornato a fare il dentista. Dopo le relazioni con Vittoria Deganello, la sua scelta a Uomini e Donne, e l’ex Miss Italia Carolina Stramare, dall’estate scorsa è legato ad una personal trainer di Napoli, Camilla. Il padre di lei è morto nei giorni scorsi e Mattia ha voluto salutarlo in maniera molto commovente sui social.

“Nella mia vita ho avuto pochi punti di riferimento, poche le persone su cui ho potuto contare davvero, ma da un anno da quando il destino mi ha concesso l’onore di conoscerti tutto è cambiato – si legge sul profilo Instagram di Mattia Marciano – Ricordo ancora il nostro primo incontro, la nostra prima cena, dove entrambi non abbiamo smesso di parlarci per 6 ore, in una sola sera ci siamo raccontati tutto quello che due persone si raccontano in una vita intera“.

Una figura chiaramente importante: “Da lì è iniziato il nostro rapporto che in un solo anno mi ha reso la persona più ricca di questo mondo, ogni singola parola o gesto o insegnamento che mi hai dato lo custodisco con gelosia e ammirazione, con la speranza che possano servirmi per stare al mondo come sapevi starci tu“.

Mattia Marciano piange la scomparsa del suocero: “Dolore mai provato”

Nel suo lungo tributo, Mattia Marciano ricorda i momenti vissuti assieme, restituendo l’idea di un legame col padre di Camilla profondo e sincero, fatto di viaggi e momenti di gioia condivisa.

Poi, la tragedia personale: “Venerdì sei andato via in un modo straziante lasciandomi con un dolore che non ho mai provato, un vuoto incolmabile che mi rassicura solo quando il mio sguardo incrocia quello di Camilla, perché so che odiavi vederla stare male e so che ora come non mai la mia forza serve anche a lei per rialzarsi“.

Poi ha continuato: “So anche per l’uomo che eri, generoso, altruista e con una parola di conforto per tutti, non ci lascerai mai soli, ci accompagnerai in ogni momento seguendoci, indirizzandoci e condividendo ogni scelta della nostra vita“.

Quindi la promessa: “Farò in modo che la tua presenza sia parte della nostra quotidianità, te lo prometto. Non mi resta che augurarti buon viaggio, salutandoti come facevi tu… Cia uagliò“. Tra le reazioni al post, a cui ha allegato anche una foto di lui con il suocero, volti noti di Uomini e Donne come Gianni Sperti e i corteggiatori Gennaro Lillo e Gianluca Tornese.