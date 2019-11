Carolina Stramare, Miss Italia 2019, avrebbe un nuovo amore dopo la fine della relazione con Alessio Falsone. A quanto pare, ad aver fatto breccia nel cuore della bella Carolina sarebbe una vecchia conoscenza di Uomini&Donne, il tronista Mattia Marciano.

La Miss Carolina Stramare e l’ex tronista Marciano fidanzati

Una nuova coppia vip si sarebbe formata nel corso delle ultime settimane. Secondo l’indiscrezione di Chi, la Miss Italia 2019 Carolina Stramare, accantonata la relazione con Alessio Falsone, lasciato per la distanza e i troppi impegni lavorativi, si sarebbe consolata con Mattia Marciano.

I due sono stati fotografati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini in teneri atteggiamenti e, secondo quanto si apprende, la loro frequentazione durerebbe da circa un mese.

Mattia Marciano, dopo la sua esperienza sul trono e dopo aver scelto Vittoria Deganello, aveva collezionato una serie di flirt ma ora pare che con Carolina sia molto affiatato. Quindi, gli scatti di Chi, che li mostrano sorridenti e affettuosi, sembrano mettere a tacere le voci che volevano la Miss insieme ad Eros Ramazzotti e Marciano di nuovo alle prese con una presunta sua ex, Angela Nasti, anche lei protagonista del dating show di Maria De Filippi.

Carolina e Mattia, le foto dopo presunti flirt

Le foto che ritraggono Carolina Stramare e Mattia Marciano sono un’ulteriore conferma di quanto ribadito da Miss Italia qualche giorno fa sui social network.

La ragazza si era molto adirata per le voci che la davano fidanzata con Ramazzotti ed ha chiarito la sua posizione: “In questi giorni ho letto titoli in merito ad una mia presunta relazione seguiti da ‘nessuno smentisce, chi lo sa?’ Ve lo dico io. Eros è un artista che stimo moltissimo, lo seguo da quando sono piccola”. Carolina ha poi aggiunto come fu proprio Eros a scriverle il giorno dopo la vittoria per congratularsi: “Io l’ho ringraziato, questo è.

È proprio una stupidaggine”.

Mattia Marciano e la Miss Stramare insieme pizzicati da Chi. Fonte: Chi

Per quanto riguarda Marciano, il ragazzo con Carolina ha archiviato anche il legame con Viktorija Mihajlovic, con cui era stato fotografato proprio da Chi.