Melissa Satta si sta vivendo l’estate fra impegni lavorativi e vacanze. In questi giorni, l’ex velina è partita oltralpe, per trascorrere qualche giorno in compagnia di amici e non solo. Al suo fianco infatti c’è anche Mattia Rivetti, l’uomo che da qualche mese occupa un posto speciale nel suo cuore. Dopo mesi di silenzio, la modella ha deciso di mostrare il suo nuovo amore ai fan.

Melissa Satta a Saint-Tropez: gli scatti del viaggio

Melissa Satta ha lasciato da qualche giorno l’Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza nella vicina Francia. Nello specifico, l’ex velina ha scelto Saint-Tropez come meta per il suo riposo di metà agosto.

Qui, Melissa ha scattato qualche fotografia in compagnia dei suoi compagni di viaggio. Sicuramente con lei c’è un’amica, che ha posato al suo fianco in uno scatto poi condiviso su Instagram. Non è tuttavia noto chi sia la ragazza che appare insieme a lei nella seconda delle due immagini postate nel medesimo post.

Melissa sembrerebbe essere circondata anche da alcuni “amici pelosi“. Ieri, la modella ha infatti pubblicato un’immagine che la ritrae in compagnia di un Labrador Chocolate e di un Bulldog Francese, che si godono le sue coccole.

Melissa Satta in vacanza con Mattia Rivetti: il nuovo amore dellla showgirl

Non solo amici nella vacanza di Melissa Satta.

In queste ore infatti la showgirl ha pubblicato fra le sue storie una fotografia in cui posa abbracciata a un giovane uomo. A quanto pare, si tratta di Mattia Rivetti, la nuova fiamma della Satta. I due sono in piedi su una passerella di legno e far loro da cornice ci sono lunghe piante dalle foglie sottili e verdi. Melissa indossa un camicione giallo che le fa da vestito, perfettamente abbinato con la borsa del medesimo colore e i sandali di colore neutro. I capelli sono romanticamente raccolti in una coda bassa.

Mattia indossa un paio di occhiali scuri che gli coprono la parte superiore del volto e un capellino con visiera indossato al contrario. Anche lui ha scelto un outfit coordinato nei minimi dettagli, indossando un giubbotto e delle scarpe verdi e un paio di pantaloni neri. Entrambi sorridono felici guardando l’obiettivo.

Melissa Satta e Mattia Rivetti posano sorridenti in vacanza insieme

Fonte: Instagram

Chi è Mattia Rivetti, il nuovo fidanzato di Melissa Satta

La fotografia pubblicata da Melissa Satta in compagnia del fidanzato non è la prima immagine di coppia che i suoi fan vedono.

Qualche tempo fa infatti, Chi aveva paparazzato l’ex velina e Mattia Rivetti che passeggiavano mano nella mano. Mattia Rivetti non è noto nel mondo dello spettacolo e a quanto pare preferisce vivere lontano dai riflettori, al punto da evitare perfino i social network, sui quali risulta introvabile. Di lui si sa che ha 34 anni (uno in meno della Satta) e che è un imprenditore molto affermato, figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario di aziende di abbigliamento come Sportswear Company Spa e Stone Island.