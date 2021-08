Da lunedì, il caldo estivo sta aumentando gradualmente in tutta Italia. Nella settimana che precede il Ferragosto, le temperature si stanno facendo sempre più opprimenti, superando di ben 10 gradi la media del periodo. Nei prossimi giorni sono previsti lievi cali, ma il calore continuerà a pesare su alcune fra le città più frequentate della nazione.

Caldo record al centro-sud: le temperature previste

Come spiegano gli esperti di 3B Meteo, a partire da oggi, 11 agosto, fino a venerdì un’ondata di caldo africano comporterà un aumento delle temperature già elevate dei primi giorni della settimana. Nelle prossime 48-72 ore i litorali e l’entroterra di Sicilia e Sardegna dovranno fare i conti con valori elevati.

È previsto un lieve calo per la giornata di venerdì e che nel Sud Peninsulare potrebbe già verificarsi da giovedì, ma si tratterà solamente di una diminuzione di pochi gradi. I valori resteranno infatti di 10°C superiori rispetto alla media del periodo.

Nella giornata di oggi, il caldo raggiungerà picchi record proprio nelle regioni del centro-sud Italia. In Sicilia si toccheranno punte di 40-45°C. La Sardegna registrerà i 43°C, la Calabria i 42°, mentre Campania, Puglia e Basilicata dovrebbero arrestarsi ai 40°C.

Le regioni centro-occidentali toccheranno i 35/38°C, mentre sulla costa adriatica il valore più elevato corrisponderà ai 35°C.

Le prime ore della giornata potrebbero essere accompagnate da velature e stratificazioni sparse, che dovrebbero essere assorbite nel pomeriggio.

Le regioni del Nord più colpite dal caldo

Nonostante il caldo continuerà a colpire tutta la penisola, sulle Alpi le correnti di aria fresca in quota avranno effetti sulle temperature, limitandone l’aumento. Oggi, in pianura il tempo sarà sereno e poco nuvoloso. Sui settori alpini e prealpini ci saranno nubi sparsi, con addensamenti associati a locali rovesci o isolati temporali nelle regioni orientali.

In Piemonte le temperature oscilleranno fino a un massimo di 34/36°C. Lombardia e Emilia Romagna raggiungeranno picchi di 35/37°C, mentre Veneto e Trentino Aldo Adige si attesteranno sui 32/35°C.

Meteo oggi: le città da bollino rosso

Come ogni giorno, il Ministero della Salute ha diffuso i dati delle temperature nelle principali città italiane. Oggi saranno 8 le città da bollino rosso. Nello specifico si tratta di Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Domani, a queste città si aggiungeranno ancora Bologna e Trieste.

Sempre per quanto riguarda la giornata di domani, le nuvole sembrerebbero non abbandonare del tutto le regioni del nord, dove si addenseranno sui settori alpini e prealpini, senza sfociare in fenomeni. Poche nubi anche al centro e in Sardegna. Domani le temperature dovrebbero calare su medio basso Adriatico, Ionio e Sardegna. La Sicilia continuerà invece a toccare punte di 42-43°C.