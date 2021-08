La nuova stagione televisiva è alle porte e i fan di Ballando con le stelle non vedono l’ora di assistere alla nuova edizione del programma. Come è noto, il talent show ha da poco detto addio a una delle sue punte di diamante, Raimondo Todaro e ora si attende di scoprire quali saranno i nuovi protagonisti scelti da Milly Carlucci. Intanto, anche Samanta Togni ha deciso di parlare della conduttrice della trasmissione, facendo luce sul loro rapporto.

Samanta Togni e Milly Carlucci: la verità sul loro rapporto

In questi giorni l’ex professionista di Ballando con le stelle Samanta Togni ha parlato ai microfoni della rivista Di Più.

Nel corso della sua intervista, la ballerina ha parlato della sua esperienza all’interno del talent di Rai 1, conclusa dopo 12 stagioni. “Sono stata benissimo in quello studio. Ho deciso di lasciarlo perché volevo lanciarmi in nuove avventure” ha voluto chiarire Samanta.

“Se sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima” ha poi aggiunto, facendo luce una volta per tutte sul rapporto con la Carlucci. “Ballando è nel mio cuore e l’ultima edizione l’ho guardata tutta, dal divano della mia casa” ha concluso, dicendosi fan del programma anche da spettatrice.

Nonostante le ultime dichiarazioni di Samanta resta comunque il fatto che al suo matrimonio, avvenuto a febbraio 2020, Milly Carlucci non sembrerebbe essere stata invitata. Presenti invece Samuel Peron (suo testimone), Raimondo Todaro, Lucrezia Lando, Veera Kinnunen, Stefano Oradei, Anastasia Kuzmina, Sara Di Vaira e Luca Favilla.

Samanta Togni dopo la danza la conduzione

Dopo l’esperienza a I Fatti Vostri, per Samanta è arrivato l’impegno con il nuovo format di Rai 2, in onda a partire dalla seconda serata di oggi: Estate leggerissima. Anche nella prossima stagione televisiva, la Togni continuerà a lavorare come presentatrice.

A lei sarà affidato Cook50, un programma interamente dedicato alla cucina.

I tempi in cui Samanta Togni ballava sulla pista di Ballando con le stelle sembrano ormai lontani. Proprio la sua scelta di lasciare la trasmissione era stata decretata anche da un “no” detto da Milly Carlucci in risposta alla sua richiesta di cimentarsi in un ambito diverso dalla danza.

Adesso quindi sembrerebbe essere giunto per Samanta il momento di avverare il desiderio a lungo lasciato chiuso nel cassetto, di fare carriera in un ambito nuovo: la conduzione.