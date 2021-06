Samanta Togni è una veterana della televisione: è stata per 12 stagioni ballerina professionista a Ballando con le stelle e quest’anno, dopo l’addio di Roberta Morise, ha affiancato Giancarlo Magalli nella conduzione di I Fatti Vostri. La ballerina umbra, però, ha scelto di voler abbandonare la conduzione di questo programma nella prossima stagione. Scopriamo chi è Samanta Togni, con chi è sposata e perché ha deciso di lasciare I Fatti Vostri.

Samanta Togni: la danza che passione!

Samanta Togni ha 40 anni ed è nata a Terni il 21 aprile 1981. I suoi genitori, Sandro Togni e Loredana Camilli, le hanno fatto scoprire la danza, essendo dei ballerini professionisti, e hanno permesso che potesse dedicarsi interamente in questa disciplina.

Già a 13 anni, la piccola Samanta riesce ad arrivare in finale in una delle competizioni di ballo più rispettate del mondo: il Blackpool Dance Festival. Arriva in prima posizione anche in altre grandi competizioni come l’Emassey Ball di Los Angeles e l’Imperial Championship di Londra.

Samanta Togni e l’esperienza a Ballando con le stelle

Dopo aver girato il mondo e aver vinto una moltitudine di gare e competizioni, Samanta Togni torna in Italia e inizia a lavorare in televisione.

È una delle ballerine professioniste di Ballando con le stelle: partecipa fin dalla prima edizione e rimane nel cast per ben 12 stagioni.

Questo le dà modo di conoscere volti noti dello spettacolo, come Fabrizio Frizzi, in coppia con lei nella prima edizione: “Ho avuto una grandissima fortuna ad incontrarlo e conoscerlo”, afferma ad Io e te la ballerina, ricordando il conduttore.

Il primo posto stenta ad arrivare e soltanto nel 2016, dopo 11 edizioni, riesce a vincere con l’attore Iago Garcìa, con il quale la stessa Togni ha affermato di essersi molto divertita per via dello strano modo che avevano di intendersi che ha portato appunto alla vittoria.

Samanta Togni: l’abbandono a Ballando con le stelle e il rifiuto di Milly Carlucci

Ma nel 2019, Togni decide di lasciare il programma. A Oggi ha spiegato i motivi: “La vita di una ballerina è breve e il segreto è sempre lasciare un momento prima, affinché rimanga un po’ di nostalgia di te. La gente a volte ricorda l’ultima parte di una carriera, dimenticando tutto quello che c’è stato prima. Mi sarebbe dispiaciuto, ecco”.

Samanta Togni avrebbe chiesto alla stessa Milly Carlucci di ricoprire un ruolo differente, come quello della giurata trovando però il rifiuto della presentatrice che avrebbe detto “Ti vedo solo in questo ruolo (di ballerina n.d.r.)”.

Samanta Togni: l’opportunità a I fatti vostri

Ma la fortuna non è mancata per Samanta Togni. In seguito all’abbandono di Roberta Morise dopo 2 anni di conduzione, le viene proposto di affiancare Giancarlo Magalli nel programma I fatti Vostri. Con il conduttore si erano già incontrati di sfuggita ai Soliti Ignoti, e proprio l’estate scorsa ospite di Io e te aveva salutato questa nuova avventura come “un’opportunità immensa”.

Ma nonostante la bravura dimostrata e che gli ascolti che in questa stagione sono stati più alti del solito, Samanta Togni ha deciso di non voler continuare questa esperienza l’anno prossimo.

Intervistata dal settimanale Nuovo, la ballerina ha spiegato: “Mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza da ballerina”.

Samanta Togni: gli amori passati e le nuove conferme

Samanta Togni si è sposata giovanissima con Mirko Trapetti, amore durato fino al 2010, e la coppia ha avuto Edoardo nel 2001. Dopo il primo matrimonio, Samanta ha avuto solo dei piccoli flirt e brevi parentesi con diversi uomini tra cui lo sportivo Daniele Mai, Stefano Bettarini durante la sua esperienza a Ballando con le stelle e l’ex calciatore Christian Panucci.

Il matrimonio con Mario Russo

Più tardi ha incontrato il napoletano Mario Russo, un noto chirurgo estetico e ricostruttivo che le avrebbe rapito il cuore anche grazie al suo aspetto nordico e all’impeccabile accento inglese. La coppia si è incontrata casualmente per un errore di assegnazioni di posti in un treno Napoli-Roma e i due hanno iniziato a parlare, scambiandosi poi i contatti su Instagram (Samanta Togni ha più di 190 mila followers).

Lui la sera stessa l’ha contattata promettendole che se si fossero visti l’indomani avrebbe cancellato un aereo in partenza per Dubai. Samanta Togni però avrebbe rifiutato il galante invito e solo molto dopo si sono dati appuntamento, e sarebbe scattata la scintilla. Mario Russo ha 10 anni più di Samanta e aveva già tre figli, due maschi e una femmina, nati da una precedente relazione. La coppia si è sposata il 15 febbraio 2020 e sono andati in viaggio di nozze in Lapponia, coronando il sogno della Togni di vedere l’aurora boreale.

