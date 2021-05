Samanta Togni ha deciso di lasciare I Fatti Vostri dopo una sola edizione, una scelta che ha motivato all’affezionato pubblico. L’ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle ha iniziato questa avventura in sostituzione di Roberta Morise al fianco di Giancarlo Magalli, ma ora è pronta per altri lidi. Non sembra esserci alla base di questa decisione uno scontro all’ultimo sangue come accaduto con Adriana Volpe, anzi Samanta Togli esprime gratitudine per la trasmissione di Rai 2 e il suo conduttore.

Samanta Togni lascia I Fatti Vostri

Samanta Togni, molto apprezzata dal pubblico di Rai 2, non parteciperà alla prossima edizione di I Fatti Vostri.

La ballerina ha spiegato la sua scelta in un’intervista a Nuovo: “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma“, ha dichiarato, “Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina“. Confermato invece Giancarlo Magalli, inamovibile alla guida del programma.

Chi prenderà il posto di Samanta Togni a I Fatti Vostri

Non si sa ancora chi prenderà il posto di Samanta Togni al fianco di Giancarlo Magalli per I Fatti Vostri.

Si pensa anche a un ritorno di Roberta Morise, che ha parlato della sua esperienza nella trasmissione di Rai 2 in termini positivi. “Lavorare con lui mi ha resa migliore, più forte, sicura. Gli devo molto“, aveva dichiarato Morise riguardo al collega.

Non è un nuovo “caso Adrina Volpe”

I Fatti Vostri dunque non sta attraversando una nuova crisi come quella dell’abbandono di Adriana Volpe. La conduttrice se ne andò facendo pesanti accuse a Giancarlo Magalli e le frecciatine tra i due sono continuate a distanza.

Il conduttore si è difeso dagli attacchi elencando la lunga lista di donne con cui ha lavorato durante la sua carriera, da Raffaella Carrà a Paola Perego: “Io sono sempre andato d’amore e d’accordo TRANNE UNA“, scrisse sui social dopo l’ennesima provocazione.

