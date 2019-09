Sabato Adriana Volpe è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice ha parlato dei rapporti burrascosi con il collega Giancarlo Magalli. La risposta di quest’ultimo non ha tardato ad arrivare tramite i social.

L’infinita tensione tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli

Non accenna a diminuire la tensione tra i due ex colleghi Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Tutto è iniziato due anni fa, nel 2017, e da allora diversi episodi hanno fatto seguito. Il conduttore è stato anche portato a processo dalla Volpe. La quale, in molte occasioni, sia come ospite in alcune trasmissioni sia sui social, non ha mai perso l’occasione di parlare del loro rapporto burrascoso.

Al contempo, Magalli è sempre stato pronto a difendersi e a rispondere alle accuse che gli venivano addossate. Intanto, Adriana Volpe se l’è presa anche con la Rai, accusando la rete di averla lasciata sola nella sua battaglia contro il collega.

L’ultimo episodio

Sabato scorso, 21 settembre, la presentatrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante la trasmissione, la Volpe ha parlato della sua sofferenza per il deteriorarsi dei rapporti con Magalli. “Ho sofferto nel 2017 quando il mio collega Magalli ha rotto i rapporti e mi ha offesa, non solo in trasmissione ma anche sui social, in maniera pesante“, ha detto la conduttrice.

La risposta di Magalli

A distanza di un giorno dalle dichiarazioni dell’ex collega, Giancarlo Magalli ha voluto affidare il suo pensiero a Facebook, e ha esordito: “È domenica, facciamo serenamente un po’ di ripasso“. Poi ha continuato elencando tutte le donne con le quali ha lavorato: “Io nella mia carriera televisiva (lascio fuori cinema e teatro) ho lavorato con Raffaella Carrà, Enrica Bonaccorti, Simona Marchini, Milly Carlucci, Simona Ventura, Roberta Capua, Stefania Orlando, Vanessa Incontrada, Virginie Vassart, Roberta Lanfranchi, Monica Leofreddi, Valeria Mazza, Heather Parisi, Paola Perego, Antonella Clerici, Adriana Volpe, Laura Lena Forgia, Roberta Morise ed altre ancora“.

Infine, ha concluso ponendo una domanda, retorica, ai suoi follower: “Ora se con tutte queste donne (un pochino meno con la Parisi) io sono sempre andato d’amore e d’accordo TRANNE UNA, cosa vi viene da pensare? Qual è la persona difficile? Io o quell’unica? Appunto. Buona domenica“. Qualcuno gli ha fatto notare nei commenti: “Anche tu non hai un bellissimo carattere“, e lui ha prontamente risposto: “Prova tu a lavorare otto anni per forza con una persona con cui non vai d’accordo…“.

Immagine in evidenza: Giancarlo Magalli; Adriana Volpe. Fonte: Rai Play; Adriana Volpe/Instagram