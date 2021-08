Al Bano Carrisi, la rivincita dopo l’esclusione da The Voice Senior: il nuovo impegno televisivo del cantante

TV e Spettacolo

Al Bano Carrisi è stato da poco escluso dalla prossima edizione di The Voice Senior e la notizia sembrerebbe non essere piaciuta ai suoi fan. Ora arriva un'indiscrezione sul possibile nuovo impegno del cantante, che potrebbe tornare in Rai come conduttore.

Al Bano Carrisi ha da poco incassato il duro colpo dovuto all’esclusione da The Voce Senior. Per lui sembra però già essere arrivato il momento del riscatto, perchè ad attenderlo c’è un nuovo impegno come conduttore. La Rai ha scelto di affidare proprio a lui il timone de La notte della Taranta. Il cantante si prepara quindi a tornare in tv con un ruolo del tutto nuovo.

Al Bano Carrisi escluso da The Voice Senior

In queste ore, sono emerse interessanti novità a proposito di Al Bano Carrisi. Qualche giorno fa, i suoi fan avevano tristemente appreso la notizia della sua esclusione dalla prossima edizione di The Voice Senior.

Al suo posto infatti ci dovrebbe essere Orietta Berti, che nell’ultimo periodo ha ottenuto grande successo con il tormentone estivo Mille. “Mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, perché io pensavo che mi sarei aggiunta. Al Bano è mio carissimo amico“ ha ammesso in un’intervista la cantante. Nessuna parola dal diretto interessato invece, che per il momento sembrerebbe aver seguito la via del silenzio.

Al Bano Carrisi, il riscatto dopo la delusione: un nuovo programma

Come rivela TvBlog, ora per Al Bano sarebbe giunto il momento del riscatto. Secondo la testata infatti, il cantante è stato scelto come conduttore del concertone de La Notte della Taranta, che avrà luogo il 28 agosto a Melpignano.

La serata sarà poi mandata in onda su Rai 1 il 4 settembre, alle 22.30.

In realtà pare che inizialmente al timone del concerto-evento dell’estate salentina dovesse esserci Massimo Ranieri, ma alla fine Rai 1 sembrerebbe essersi ricreduta, offrendo la conduzione al cantante di Cellino San Marco. Secondo un’ulteriore indiscrezione, Patti Smith sarà l’ospite musicale della serata.

La Notte della Taranta è la tappa finale del Festival itinerante che dal 4 agosto sta facendo il giro delle piazze di Puglia.

L’accesso all’evento dal vivo è riservato unicamente a chi è munito di Green Pass o certificazione di tampone negativo in stato di validità.

La Notte della Taranta avrà due maestri concertatori d’eccellenza. Si tratta del direttore d’orchestra Enrico Melozzi e della cantante Madame.